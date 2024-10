Paloma Sánchez-Garnica se ha coronado como la gran triunfadora del Premio Planeta 2024 con su novela 'Victoria' en una de las noches más especiales para la editorial en el 75 aniversario del Grupo Planeta. La gala, celebrada en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (Barcelona), ha otorgado el mayor premio de las letras en español, con una dotación económica de un millón de euros.

La escritora ha querido mostrar en el discurso tras recoger el premio su "particular homenaje a todos los que han mostrado su novela a este premio". "Soy muy consciente de la cantidad de trabajo, de esfuerzo, y la carga de ilusión que hay detrás de cada una de sus páginas. Les diría que no se rindan. Yo no lo hice y lo he conseguido", ha comentado Sánchez-Garnica, quien ha añadido que ella es el "claro ejemplo de que persistir merece la pena".

Sánchez-Garnica ha hecho hincapié en que, a pesar de que su novena novela 'Victoria' por la que ha ganado el Premio Planeta, no es una novela de periodistas, "sí muestra la importancia del periodismo como depositario de uno de los derechos fundamentales de una sociedad civilizada: el derecho a la información veraz y contrastada".

Además, ha contado que la novela trata sobre "las grietas en la cuna de la libertad y de los derechos" en Estados Unidos, pero que sobre todo, "es una historia de amor". "'Victoria' trata de los sentimientos universales del ser humano", ha añadido.

Beatriz Serrano, finalista del Premio Planeta

Por otro lado, el jurado ha distinguido como finalista del Premio Planeta a Beatriz Serrano, que se convirtió en una de las grandes revelaciones del panorama literario con su primera novela, 'El descontento'. En su caso, el premio son 200.000 euros. Ahora, ha recibido la distinción de finalista con su novela 'Fuego en la garganta'.

Sánchez-Garnica se quedó a las puertas del máximo galardón en 2021 con su novela 'Últimos días en Berlín'. 'Ahora qué Leo' acompañó a la autora a Berlín para conocer los lugares en los que transcurría su novela, que buscaba retratar "las consecuencias que provoca los totalitarismos en la vida cotidiana".

El Jurado del Premio Planeta 2024 lo han integrado José Manuel Blecua, Juan Eslava Galán, Luz Gabás, Pere Gimferrer, Eva Giner, Carmen Posadas y Belén López, directora de Editorial Planeta y secretaria del Jurado con voto.

La última ganadora del certamen literario fue Sonsoles Ónega, con su novela 'Las hijas de la criada', mientras que Alfonso Goizueta fue finalista con su novela 'La sangre del padre'. En esa edición se batió el récord de participación, con un total de 1.129 obras originales de todo el mundo presentados a concurso, 461 más que en la edición anterior.