Otras seis mujeres acusan al actor Russell Brand de "conducta sexual inapropiada"

El contexto El actor y cómico fue condenado este lunes a diez años y medio de prisión por violar a una mujer y agredir sexualmente a otras tres.

Russell Brand ha sido acusado por seis mujeres más de "conducta sexual inapropiada" tras ser condenado a diez años y medio de prisión por violación y agresión sexual. Según 'The Times', el actor británico mantuvo relaciones sexuales no consentidas con una mujer, a la que luego pidió disculpas. Además, tuvo relaciones con una joven de 19 años que le pidió detenerse por el dolor. Otras acusaciones incluyen incidentes de "manoseo" y propuestas inapropiadas. Brand, de 51 años, comenzó su condena en la prisión de Wandsworth, y el juez lo calificó como un "depredador sexual", alabando el coraje de las víctimas.

Otras seis mujeres han acusado a Russell Brand de "conducta sexual inapropiada", después de que el actor británico fuera condenado este lunes a diez años y medio de prisión por violación y agresión sexual, según informa este viernes el periódico 'The Times'.

Una investigación de este medio revela que el actor y cómico mantuvo relaciones sexuales con una mujer sin su consentimiento y después le pidió disculpas en persona y a través de un mensaje de texto.

Mientras, tuvo relaciones íntimas con una joven, a pesar de que le pidió que parara porque le estaba causando dolor. Esta última joven, que tenía 19 años cuando conoció a Brand en 2007, afirmó que, después de lo ocurrido, el actor le dijo: "Esta noche ha sido consentida. Nadie ha hecho nada que no quisiera hacer".

Asimismo, Brand ha sido acusado de "conducta inapropiada" por una seguidora, a quien conoció tras una actuación en el espacio para eventos The Chapel, en San Francisco (EEUU), en 2013. La mujer denunció que él la "manoseó" y le metió la mano dentro de los pantalones.

Otra mujer relató que Brand se le acercó en 2005 durante un festival de música y le dijo: "Por favor, solo necesito tener sexo contigo, te pagaré", según subraya la información publicada por 'The Times' sobre el cómico.

Le pidió que lamiera la tapa de un retrete

El actor también ha sido acusado de "conducta indebida" por una mujer que ganó un concurso de música, tras lo que fue invitada a participar en su programa en 2006. Tras verse de forma esporádica durante el año siguiente, ella afirmó que Brand le pidió que lamiera la tapa de un retrete en su casa, y que "se enfadó" cuando ella se negó.

Otra mujer, que trabajaba en un lugar en Londres al que cómico acudía con frecuencia en 2015, relató que un miembro de su equipo declaró: "Russell te quiere y está en los aseos para personas con discapacidad". Así, señaló que, al entrar, las luces estaban apagadas. En ese momento, Brand alegó que necesitaba papel higiénico. Sin embargo, la agarró en el momento en que ella se acercó para dárselo.

Brand, de 51 años, empezó el lunes su condena en la prisión londinense de Wandsworth tras ser declarado culpable por un tribunal de esta capital de violar a una mujer y agredir sexualmente a otras tres a lo largo de su carrera.

Tras la sentencia, el juez Joel Bannathan, de la corte de Southwark, al sur de Londres, calificó al cómico como un "depredador sexual", al tiempo que destacó la "determinación y el coraje" de las víctimas, que han tenido que lidiar con el trauma por los delitos cometidos por Brand.

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