El actor Russell Brand, condenado a diez años y seis meses por violación y agresión sexual

El actor y comediante británico Russell Brand a su llegada a la corte de Southwark, al sur de Londres.

Los detalles El también comediante ha sido condenado por un delito de violación y tres de agresión sexual contra cuatro mujeres cometidos entre 2004 y 2009.

El actor y comediante británico Russell Brand ha sido condenado a diez años y seis meses de prisión por un tribunal de Londres por violación y tres agresiones sexuales contra cuatro mujeres entre 2004 y 2009. El juez Joel Bennathan, de la corte de Southwark, calificó a Brand de "depredador sexual" y destacó el coraje de las víctimas. Brand deberá cumplir al menos siete años antes de acceder a la libertad condicional. Las acusaciones incluyen violación en 2009 y agresiones sexuales en 2004 y 2005. Sin embargo, fue absuelto de otros dos cargos de violación y uno de intento de agresión indecente.

El actor y comediante británico Russell Brand, de 51 años, ha sido condenado este lunes por un tribunal de Londres a diez años y 6 meses de cárcel por un delito de violación y tres de agresión sexual cometidos contra cuatro mujeres entre 2004 y 2009.

El juez Joel Bennathan, de la corte de Southwark, al sur de Londres, ha establecido la condena después de que el popular actor fuera declarado culpable el pasado jueves de los cuatro delitos.

El magistrado, que ha calificado este lunes al comediante de "depredador sexual", ha destacado la "determinación y el coraje" de las víctimas que han tenido que lidiar con el trauma por los delitos cometidos por Brand, según ha informado EFE.

Tras conocer la sentencia, Russell Brand, que llevaba un crucifijo al cuello, miró a su mujer, Laura Gallacher, con la que tiene tres hijos, y le dijo: "Te quiero", tras lo cual fue conducido a las dependencias internas de la corte antes de ser trasladado a una cárcel donde tendrá que cumplir como mínimo 7 años antes de acceder a la prisión condicional.

Del total de la condena, diez años corresponden a la violación de una mujer, cometida en el año 2009. El magistrado ha reconocido en su descargo las labores que Brand había llevado a cabo en los últimos años para ayudar a personas que tienen distintos tipos de adicciones y también las dificultades familiares que afronta por ser padre de tres hijos.

El pasado jueves, Brand fue declarado culpable de violar analmente en 2009 a una admiradora de 21 años a la que conoció después de un espectáculo en el Hammersmith Apollo de Londres; de besar y manosear a una empleada de Capital Radio en un pasillo de la emisora en 2005; de tocar los pechos de una trabajadora de MTV durante una fiesta en un bar del Soho en 2004, y de agredir sexualmente a una empleada de Channel 4 durante una grabación en 2009, a quien le pidió un masaje.

El jurado lo absolvió, en cambio, de otros dos cargos de violación y uno de intento de agresión indecente, al no considerarlos probados.

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