Ahora

Viernes 13 de febrero

Orden de actuaciones y horarios de la Gran Final del Carnaval de Cádiz (COAC) en el Falla

El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de este año ha estado marcado por muchas situaciones extraordinarias: del accidente de Adamuz a las fuertes lluvias provocadas por un encadenamiento de borrascas.

Cuatro chirigotas, cuatro comparsas, cuatro coros y tres cuartetos, los tres que pasaron ya a la semifinal: estas son las 14 agrupaciones que se han convertido en las finalistas del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de Cádiz, toda una institución del arte, del humor, de la música y de la sátira de los Carnavales de Cádiz. Desde hace más de un mes, el Gran Teatro Falla ha ido acogiendo a todo tipo de grupos —incluso una chirigota tinerfeña duramente criticada durante el certamen al no haber sabido adaptar su cultura carnavalesca a la gaditana— y ahora lo hace para su gran puesta de largo: este viernes, 13 de febrero, víspera del pistoletazo oficial de salida del Carnaval, acoge la Gran Final del COAC.

A partir de las 20:00h, las tablas del Falla irán recibiendo uno a uno a cada uno de los 14 grupos, que igual que en el resto de fases tienen 30 minutos de actuación sobre el escenario. Es la fase más larga de todo el concurso, por lo que los ganadores del COAC de 2026 se espera que se conozcan muy avanzada la madrugada del sábado. Las 14 agrupaciones que actúan hoy lo hacen en el siguiente orden:

