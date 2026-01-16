La ONG que ha denunciado a Julio Iglesias asegura haber recibido más llamadas de otras mujeres tras destaparse el escándalo

Los detalles Jovana Ríos y Gema Fernández, de Women’s Link Worldwide, aseguran que las denunciantes tenían "muchos nervios" antes de conocerse la información contra el cantante. Ahora, sin embargo, "están orgullosas del paso que han dado".

Women's Link Worldwide, la ONG detrás de la denuncia contra Julio Iglesias por agresiones sexuales, ha recibido más llamadas de mujeres tras la publicación de la investigación de 'elDiario.es' y Univision. Jovana Ríos y Gema Fernández, líderes de la organización, no revelan detalles de estas llamadas por seguridad y confidencialidad. Aclaran que la denuncia es solo contra Iglesias y no vincula a otros hombres poderosos, a diferencia del caso Epstein. Destacan las dinámicas de poder en las mansiones de Iglesias, donde las gobernantas jugaban un rol en facilitar encuentros que derivaban en abusos. Las denunciantes señalan un patrón de engaño y amenazas por parte del cantante, quien buscaba mujeres jóvenes, latinas y racializadas, priorizando atributos físicos sobre habilidades laborales.

Women's Link Worldwide, la ONG que ha llevado la denuncia de dos extrabajadoras de Julio Iglesias por agresiones sexuales, asegura haber recibido otras "llamadas" de otras mujeres desde que se conociese la publicación de 'elDiario.es' en su investigación junto a Univision. En una entrevista en 'El País', Jovana Ríos, directora ejecutiva de la organización, y Gema Fernández, directora legal para Europa, afirman que no comparten ni cuántas llamadas han recibido ni los motivos de las mismas "por una cuestión de seguridad".

"Preferimos no decir cuántas son ni los motivos de sus llamadas, por una cuestión de seguridad, ya que tienen miedo y también por la confianza que depositan en nosotras. Tenemos la responsabilidad de guardar esa confidencialidad", asegura Ríos, que no cree que el caso de Iglesias tenga que ver con el de Jeffrey Epstein.

"No hemos recibido ni tenemos conocimiento de información que implique que el denunciado [Julio Iglesias] también facilitaba explotación de las mujeres con otros hombres poderosos. No tenemos información sobre eso ni ninguna evidencia que nos lleve hacia ello", explican.

Ambas recalcan que la denuncia "es contra él", aunque recuerdan es importante entender "las dinámicas de poder" en las mansiones de Iglesias, poniendo de ejemplo a las gobernantas de las mansiones, que guardan "una relación de jerarquía laboral con el denunciado y a su vez están en una posición jerárquica superior a las de las demás trabajadoras".

Iglesias buscaba "mujeres jóvenes, siempre latinas, por lo general racializadas"

"Están presentes en la denuncia en la medida que ellas colaboraban con él y facilitaban estos encuentros que terminaban en agresiones sexuales. Pero la denuncia es contra él. Además, en términos de competencia de la justicia española, él es el que tiene un vínculo con España", detalla Fernández.

En la entrevista, Ríos explica el papel que ha tenido la precariedad de las denunciantes frente al poder del cantante, algo que incluyen en la denuncia por trata de seres humanos, elementos como captación, traslado, alojamiento y explotación. También hablan del patrón de "engaño" que utilizaba el cantante para contratar a sus trabajadoras, prometiendo "un trabajo con una vida mejor" para luego acabar "engañada".

"Una vez ellas detectan que no va bien, les hace creer que algo malo va a ocurrir si no obedecen y no siguen funcionando con ese patrón sistémico en las casas", recuerdan, aludiendo a las "amenazas" del cantante contra sus trabajadoras, algo que acababa derivando, dicen, en "violencias en distintas formas", como "encierro, agresiones físicas, psicológicas, la humillación constante que ellas denuncian y el abuso de poder también en esas situaciones de vulnerabilidad".

"Él cuantificaba las solicitudes y otras empleadas suyas, las denominadas house managers, eran las que se encargaban de encontrar a estas chicas con un perfil que se ajustaba al gusto del denunciado. Mujeres jóvenes, siempre latinas, por lo general racializadas y que tuvieran un físico de su agrado. Los atributos físicos primaban sobre cualquier otra consideración en torno a las capacidades de la persona para desarrollar el trabajo que se supone que iba a desarrollar", aseguran.

