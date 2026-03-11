Miley Cyrus vuelve a ser Hannah Montana en el tráiler del especial por los 20 años de la serie

Imagen del tráiler del especial por el 20 aniversario de Hannah Montana.

Miley Cyrus regresa como Hannah Montana en un avance del especial por el 20 aniversario de la serie de Disney que la lanzó a la fama. El especial, titulado 'Hannah Montana 20th Anniversary Special', se estrenará en Disney+ el 24 de marzo, coincidiendo con el debut del programa hace dos décadas. En el avance, Cyrus entra al set de grabación, recreando la vida de Miley Stewart, una adolescente con una identidad secreta como estrella pop. También se muestra a Cyrus con su padre, Billy Ray Cyrus, reflejando su reconciliación. El especial incluirá imágenes inéditas, música característica y una entrevista con Alex Cooper, ofreciendo una mirada íntima al impacto cultural de la serie.

Miley Cyrus aparece caracterizada como Hannah Montana en el primer avance del especial por el 20 aniversario de la serie homónima de Disney que la catapultó a la fama.

"Ya me estoy poniendo emocional", dice Cyrus en la primera escena del adelanto de 'Hannah Montana 20th Anniversary Special', que llegará a la plataforma de Disney+ el 24 de marzo, exactamente dos décadas años después del debut del programa en Disney Channel.

En ella, se ve a la cantante de 'Flowers' entrar al set de grabación, la casa de Miley Stewart, una adolescente que intenta compaginar su vida normal con su identidad secreta como la famosa estrella pop Hannah Montana.

También muestra a Miley pasando tiempo con su padre en la vida real y en la ficción, el músico de country Billy Ray Cyrus, con quien se ha reconciliado tras el distanciamiento que la cantante tuvo tras el divorcio de su madre.

El especial contará con imágenes inéditas, recreaciones del set de la serie, momentos icónicos revividos así como música característica de la serie. Además se filmará en directo en el estudio y Cyrus será entrevistada por la conductora del podcast 'Call Her Daddy', Alex Cooper, quien aparece en el adelanto.

La conversación con la estrella será una mirada íntima a la creación de uno de los personajes más icónicos de la cultura pop y al impacto que la serie y el personaje han tenido en los fanáticos de todo el mundo, que podrán disfrutar de imágenes de archivo inéditas de la serie, que se transmitió de marzo del 2006 a enero de 2011.

