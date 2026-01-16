Las denunciantes de Julio Iglesias acusan al cantante de coacciones: "Él siempre decía: 'Si tú hablas mal de mí, nadie te va a creer"

Los detalles Laura, una de las extrabajadoras del cantante, cuenta a 'elDiario.es' que Iglesias la "ofendía" con frecuencia: "Siempre me decía que yo era una bruta, que yo no sabía, que yo era una boluda. Y de tanto que te lo dice, llega un punto donde tú te lo te lo empiezas a creer, o sea, empiezas a cuestionarte".

Dos mujeres han denunciado a Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales, revelando que el cantante las coaccionó para que no presentaran las denuncias. Según Laura, un pseudónimo para proteger su identidad, Iglesias les decía que nadie las creería debido a su fama. Rebeca, la otra denunciante, relata un comentario similar del cantante en una de sus mansiones. Ambas describen un ambiente "incómodo" y de miedo en las propiedades de Iglesias, donde las mujeres se sentían aisladas y controladas. Las extrabajadoras afirman que eran obligadas a obedecer y que Iglesias utilizaba información personal en su contra para evitar que se fueran. La investigación ha sido realizada por 'elDiario.es' y Univision Noticias durante tres años.

Las dos mujeres que han denunciado a Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales cuentan este viernes en 'elDiario.es' que el cantante las coaccionó para que no elevasen esas denuncias. Según explica Laura, pseudónimo bajo el que el medio protege la identidad de la denunciante, Iglesias les comentó que nadie las creería si denunciaban sus abusos.

"Él siempre decía: 'Si tú hablas mal de mí, nadie te va a creer'. Porque él era Julio Iglesias y tú eras don nadie", detalla. También lo cuenta Rebeca, la otra denunciante, que desvela un comentario que el cantante le habría hecho en la cocina de una de las mansiones: "Él una vez dijo en la cocina, que no sé por qué lo dijo, que por más que nosotras quisiéramos decir algo, nadie nos iba a creer porque no teníamos pruebas de nada".

Ambas coinciden en definir ese ambiente "incómodo" que reinaba en las mansiones del cantante, en el que las mujeres no sabían cómo comportarse: "Si puedes hablar, no puedes hablar, si puedes tratar o no a la otra persona... Él se encargaba de inculcar el miedo dentro de las personas", aseguran.

Laura cuenta cómo eran las "ofensas" de Iglesias hacia ella, las cuales llevaban a las trabajadoras a situaciones de aislamiento. "Siempre me decía que yo era una bruta, que yo no sabía, que yo era una boluda. Y de tanto que te lo dice, llega un punto donde tú te lo te lo empiezas a creer, o sea, empiezas a cuestionarte", explica, a lo que añade: "Como no tienes a nadie con quien hablar, porque otras cosas que él te dice en el primer encuentro es que no puedes hablar con nadie, que no puedes hacer amistades con nadie, que tu único amigo es él, no puedes tratar a las del servicio, no puedes tratar a las otras chicas que trabajan con él... o sea, todas son tus enemigas y tu único amigo es él, con el único que puedes hablar es él".

En los testimonios que hemos conocido en los últimos días, las extrabajadoras aseguran que se sentían "empujadas" a hacer cosas que no querían hacer "sin opción a decir que no". Las mansiones del cantante, según cuentan, eran lugares dominados por un clima de control en el que ellas debían obedecer "para que él no saltara o insultara".

Julio Iglesias también conseguía información sobre su vida, su familia o sus deseos y sueños de futuro, algo que el cantante y las encargadas de la mansión "usaban" en su "contra", dicen, cuando le trasladaban su intención de irse. "Decía: 'No te puedes ir, piensa en tu futuro, en la casa que tú le quieres hacer a tu papá", cuentan a 'elDiario.es', que ha llevado a cabo una investigación de tres años junto a Univision Noticias.

