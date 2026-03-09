Franz Ferdinand estalla contra el Ejército de Israel por usar "Take Me Out" en propaganda militar: "Nos provoca náuseas y furia"

Los detalles Un video difundido por las Fuerzas de Defensa de Israel muestra a un soldado anunciando la "Operación León Rugiente". Mientras habla a cámara, se suceden imágenes de bombas, cazas y ataques aéreos. De fondo suena "Take Me Out", el clásico indie de Franz Ferdinand.

En 2004, cuatro escoceses publicaron una canción de guitarras urgentes que invitaba a salir a la pista. "Take Me Out" era eso: un himno indie para bailar, ligar y gritar en bares llenos de humo.

Veinte años después, el tema aparece como banda sonora de algo muy distinto.

Un video difundido en redes por la FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) muestra a un soldado del ejército israelí anunciando el lanzamiento de la "Operación León Rugiente", una ofensiva contra el régimen terrorista iraní. El militar habla a cámara mientras las imágenes alternan bombas, aviones de combate y ataques aéreos. Todo con "Take Me Out" sonando de fondo.

La canción es de Franz Ferdinand. Y a la banda no le ha hecho ninguna gracia.

El primero en reaccionar fue su vocalista, Alex Kapranos, que compartió el video en sus historias de Instagram con un mensaje directo, sin matices: "Estos belicistas asesinos están usando nuestra música sin nuestro consentimiento. Esto nos provoca tanto náuseas como furia".

Kapranos añadió otra frase, todavía más ácida: "Es bastante típico, ¿no? Pavonearse y tomar lo que no es suyo con una arrogancia vil".

Por ahora, nadie ha aclarado el origen exacto del video que circula en redes.

Ben Stiller pide retirar un video de la Casa Blanca: "La guerra no es una película"

Kapranos no ha sido el único en desmarcarse de este tipo de propaganda. El actor y director Ben Stiller también reaccionó a otro video difundido desde la Casa Blanca que presentaba la guerra como si fuera una producción de Hollywood.

El montaje mezclaba imágenes reales de ataques de aviones estadounidenses en Irán con escenas de películas y series como Superman, Breaking Bad y Tropic Thunder, bajo el título "Justicia a la manera americana".

Stiller respondió directamente en su cuenta de X: "Oigan, Casa Blanca, por favor retiren el video de Tropic Thunder. Nunca les dimos permiso y no nos interesa formar parte de su maquinaria propagandística. La guerra no es una película".

El actor también explicó en respuestas a otros usuarios que decidió protestar aunque el fragmento de la película apenas durara un segundo. Lo hizo, dijo, para manifestar su rechazo a la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán.