'Un Mundo: Juntos en Casa' se celebrará este fin de semana con apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Un macroconcierto que, sin haberse producido, ya recuerda al 'Live Aid', un concierto solidario contra el hambre en África celebrado en 1985 y que reunió a Queen, David Bowie, Bob Dylan, U2 y Madonna, entre otros.

The Rolling Stones han sido los últimos en unirse al evento coordinado por Lady Gaga, que se emitirá en varias televisiones mundiales y en la mayoría de redes sociales, y en el que participarán artistas como Paul McCartney, Elton John, Taylor Swift, Billie Eilish, Maluma, J Balvin, Jennifer López, Alanis Morissette y Andrea Bocelli.

Todos los artistas participarán desde sus hogares en una jornada que pretende recaudar dinero para la crisis sanitaria actual, aunque la propia Gaga y el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunciaron la semana pasada que ya han reunido 35 millones de dólares (más de 32 millones de euros).

¿Dónde se emitirá?

El concierto dará comienzo este sábado 18 de abril a las 20:00h y se emitirá en streaming en el Facebook de MTV España. El evento se dividirá en dos partes: primero un maratón inicial de 6 horas en el que artistas de todo el mundo actuarán en redes sociales. La cita culminará con un gran concierto de dos horas con estrellas internacionales que se emitirá el sábado por la noche en las televisiones de EE.UU. a partir de las 00:00 GMT.

Los presentadores serán los conocidos rostros estadounidenses Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Stephen Colbert. Además, Alibaba, Amazon Prime Video, Apple o Instagram también lo emitirán. Asimismo, se podrá seguir a través de LiveXLive, MSNBC, Tencent, Tencent Music Entertainment Group, TIDAL, TuneIn, Twitch, Twitter, Yahoo y YouTube.

¿Qué artistas participan?

'One World Together At Home' contará con las actuaciones y conciertos de los siguientes artistas y grupos musicales:

Adam Lambert

Alicia Keys

Amy Poehler

Andra Day

Andrea Bocelli

Angéle Anitta

Annie Lennox

Becky G

Ben Platt

Billie Eilish

Billie Joe Amstrong

Billy Ray Cyrus

Black Coffee

Bridget Moynahan

Burna Boy

Camila Cabello

Cassper Nyovest

Celine Dion

Charlie Puth

Chris Martin

Christine and the Queens

Common

Connie Britton

Danai Gurira

David y Victoria Beckham

Delta Goodrem

Don Cheadle

Eason Chan

Eddie Vedder

Ellen Degeneres

Ellie Goulding

Elton John

Erin Richards

Finneas

Heidi Klum

Hozier

Hussain Al Jasmi

Idris y Sabrina Elba

J Balvin

Jack Black

Jack Johnson

Jacky Cheung

Jameela Jamil

James McAvoy

Jason Segel

Jennifer Hudson

Jennifer Lopez

Jess Glynne

Jessie J

Jessie Reyez

John Legend

Juanes

Kacey Musgraves

Keith Urban

Kerry Washington

Kesha

Lady Antebellum

Lady Gaga

Lang Lang

Leslie Odom Jr.

Lewis Hamilton

Liam Payne

Lili Reinhart

Lilly Singh

Lily Tomlin

Lindsay Vonn

Lisa Mishra

Lizzo

LL Cool J

Lola Lennox

Luis Fonsi

Lupita Nyong'o

Maluma

Maren Morris

Matt Bomer

Matthew McConaughey

Megan Rapinoe

Michael Bublé

Milky Chance

Naomi Osaka

Natti Natasha

Niall Horan

Nmozamo Mbatha

Oprah Winfrey

Paul McCartney

Pharrell Williams

P.K Subban

Picture This

Priyanka Chopra Jonas

Rita Ora

Sam Heughan

Sam Smithh

Samuel J. Jackson

Sarah Jessica Parker

Sebastián YAtra

Shah Rukh Khan

Shawn Mendes

Sherly Crow

Sho Madjozi

Sofi Tukker

Stephen Colbert

Stevie Wonder

Superm

Taylor Swift

The Killers

The Rolling Stones

Tim Gunn

Usher

Vishal Mishra

Zucchero

El objetivo: conseguir fondos contra el coronavirus

Tras el conflicto entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, por la gestión de la crisis del coronavirus, la agencia sanitaria de Naciones Unidas está buscando apoyos financieros y morales que llenen el "agujero" provocado por el país norteamericano.

Y es que Estados Unidos ha anunciado esta semana que paraliza los fondos a la OMS, cuando es el principal contribuyente con unos 893 millones de dólares donados el anterior ejercicio. Ante esta situación, la organización internacional ha conseguido que su segundo mayor mecenas, la Fundación Bill y Melinda Gates, aumente su aportación.

El concierto que se celebra mañana, dijo el doctor Tedros en su comparecencia desde Ginebra, es "una oportunidad para expresar nuestra solidaridad con los sanitarios", pero también, añadió, para "movilizar a filántropos y al sector privado" para que aporten fondos al programa abierto por la OMS para financiar la respuesta al coronavirus.

El Fondo de Respuesta Solidario, como se llama, ha conseguido reunir ya más de 150 millones de dólares gracias a las aportaciones de 245.000 individuos, corporaciones y fundaciones.

"Los fondos nos ayudan a comprar equipos de protección, pruebas de diagnóstico y otros suministros para los países que más lo necesitan", dijo el director general de la OMS.