Ya se ha desvelado el primer tráiler de 'Killers of the Flower Moon', la nueva cinta de Martin Scorsese, este jueves y muestra los primeros adelantos de Robert De Niro y Leonardo DiCaprio, quienes comparten un proyecto por primera vez. Se trata de un 'western' basado en la novela homónima de David Grann y aunque el nuevo proyecto del director estadounidense ya está generando gran expectación, habrá que esperar hasta octubre para disfrutar de la obra cinematográfica en la gran pantalla.

"Hay muchos lobos hambrientos, ¿puedes encontrar a los lobos en esta fotografía?", dice el personaje de DiCaprio mientras sostiene en sus manos un libro y aparecen en forma de destello algunas secuencias del filme que llegará a los cines en octubre. El largometraje está ambientado en la Oklahoma (EE.UU.) de 1920 y sigue los asesinatos en serie nativos de la tribu Osage en la lucha por el petróleo, y la investigación del recién formado FBI.

Fecha de estreno

La cinta, que tenía prevista su lanzamiento en 2022, tendrá su primera proyección en el 76º Festival de Cine de Cannes que se está llevando a cabo hasta el 27 de mayo, pero será hasta octubre que tenga su estreno formal. Concretamente, el filme se estrena en los cines el próximo 20 de octubre y posteriormente, se estrenará en la plataforma de Apple TV+.

Esta es la primera vez que el reputado director estadounidense junta los talentos de las dos estrellas más presentes en su filmografía. Con Robert de Niro, Scorsese había trabajado en películas como 'Taxi Driver' (1976) y 'The Irishman' ('El Irlandés') (2019), mientras que Leonardo Di Caprio, protagonizó, entre otras, cintas como 'The Wolf of Wall Street' ('El Lobo de Wall Street') (2013), 'The Departed' ('Los Infiltrados') (2006) o 'The Aviator' (2004).

El reparto también incluye a la actriz estadounidense de ascendencia indígena de las tribus Piesnegros y Nez percé, Lily Gladstone ('Two Eyes', 2020), y junto a De Niro y DiCaprio acapara la mayoría de las escenas del corto adelanto ofrecido por Apple TV. DiCaprio dará vida a Ernest Burkhart, el sobrino de William Hale (De Niro) un poderoso ranchero local que se ve envuelto en los asesinatos de la Nación Osage y que es el esposo de Mollie, una mujer indígena interpretada por Gladstone. Otro de los personajes de la historia es Tom White, a quien da vida el actor Jesse Pleamons, el principal agente del FBI que investiga los asesinatos.