Trump, su poder y cómo beneficia a los suyos: la investigación de 'The Washington Post' que ha conseguido el Pulitzer 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su discurso del Estado de la Unión

Los detalles Un tema, el de investigar los secretos y actuaciones del presidente de Estados Unidos, que ha brillado y mucho en la edición de estos premios. Porque no han sido ni uno ni dos los medios y reportajes que han llegado a esta elección y en los que el protagonista era Trump y su forma de ejercer la presidencia.

Los Premios Pulitzer de 2026 han galardonado a 'The Washington Post' con el premio de Servicio Público por sus reportajes sobre el ejercicio del poder de Donald Trump tras su regreso a la Casa Blanca y la reestructuración del aparato federal. 'The New York Times' recibió el Pulitzer de Investigación por sus reportajes sobre las maniobras de Trump para beneficiar a sus allegados. 'Reuters' ganó en Reportaje Nacional por documentar la expansión del poder ejecutivo bajo Trump. En el ámbito internacional, 'Associated Press' fue premiada por su investigación sobre tecnologías de vigilancia, y el 'San Francisco Chronicle' por su serie sobre algoritmos de aseguradoras. 'The Minnesota Star Tribune' recibió el Pulitzer de Última Hora por su cobertura de un tiroteo en Mineápolis, y M. Gessen ganó en Opinión por artículos sobre el autoritarismo.

Los Premios Pulitzer de 2026 ya tienen ganadores. El galardón más prestigioso del periodismo internacional ha querido premiar el trabajo hecho por los periodistas de 'The Washington Post' al contar al mundo cómo Donald Trump ha ejercido su poder desde que volvió a la Casa Blanca y cómo ha intervenido y cambiado las instituciones del país.

Un tema, el de investigar los secretos y actuaciones del presidente de Estados Unidos, que ha brillado y mucho en la edición de estos premios. Porque no han sido ni uno ni dos los medios y reportajes que han llegado a esta elección y en los que el protagonista era Trump y su forma de ejercer la presidencia.

Así, el jurado ha otorgado el galardón de Servicio Público, el más importante del certamen, a la cabecera estadounidense. Concretamente, a una serie de reportajes en los que se analizó la reestructuración del aparato federal durante el actual mandato de Trump. Pero también sobre sus consecuencias en la gestión pública y en el funcionamiento de agencias clave del Gobierno. Porque con la Administración Trump todo ha cambiado.

Hay que recordar que en febrero de 2026, 'The Washington Post' llevó a cabo una de las mayores reestructuraciones de su historia reciente, con el despido de alrededor de un tercio de su plantilla, más de 300 periodistas, en el marco de un ajuste impulsado por la dirección del diario bajo la propiedad de Jeff Bezos. Una medida que afectó a múltiples áreas de la redacción, incluidas las secciones de deportes, libros y cobertura internacional.

Esto en cuanto al Pulitzer de Servicio Público, pero también se conoce ya el ganador del premio que mide las mejores investigaciones periodísticas. En este caso, el Pulitzer de Investigación ha sido para el diario 'The New York Times' y sus reportajes sobre las maniobras de Donald Trump, del presidente de EEUU, para beneficiar los negocios de los suyos, de los trumpistas. Pero, sobre todo, de sus familiares. Algo que ha pasado en sus dos mandatos, según este medio.

El reconocimiento al escrutinio del poder político también se reflejó en el galardón de Reportaje Nacional, concedido a la agencia británica 'Reuters' por documentar cómo la Casa Blanca amplió el alcance del poder ejecutivo y utilizó su influencia contra adversarios políticos y críticos.

También se premia a la tecnología

En el ámbito internacional, 'Associated Press' fue premiada por una investigación global sobre tecnologías de vigilancia masiva desarrolladas entre Silicon Valley y China, mientras que el 'San Francisco Chronicle' recibió el reconocimiento en Reportaje Explicativo por su serie sobre el uso de algoritmos por parte de aseguradoras que afectaron a víctimas de incendios en California.

El Pulitzer de Última Hora recayó en el equipo del 'The Minnesota Star Tribune' por su cobertura de un tiroteo en una escuela católica en Mineápolis, una tragedia en la que murieron dos menores y otras 17 personas resultaron heridas. El jurado valoró la rapidez informativa, la precisión en la reconstrucción de los hechos y, especialmente, el enfoque humano de los periodistas al narrar el impacto del ataque en las familias, los estudiantes y la comunidad educativa.

Por último, en la categoría de Opinión, el premio fue para M. Gessen por una serie de artículos sobre el auge del autoritarismo, en los que combina análisis político, referencias históricas y experiencias personales para abordar la erosión de las democracias contemporáneas.

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