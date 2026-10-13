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Actor y activista

Muere RJ Mitte, el actor que interpretó al hijo de Walter White en 'Breaking Bad', a los 34 años

Mitte, que murió en su domicilio en Brownsville (Texas), fue un activista por los derechos de las personas con discapacidad a raíz de su experiencia viviendo con parálisis cerebral.

El actor RJ Mitte posa en el estreno de "El Camino: Una película de Breaking Bad" en Los Ángeles, California El actor RJ Mitte posa en el estreno de "El Camino: Una película de Breaking Bad" en Los Ángeles, CaliforniaReuters
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El actor estadounidense RJ Mitte, conocido por interpretar al hijo de Walter White en la popular serie 'Breaking Bad', falleció este lunes a los 34 años, informaron sus representantes.

Mitte, quien se convirtió en un activista por los derechos de las personas con discapacidad a raíz de su experiencia viviendo con parálisis cerebral, murió en su domicilio en Brownsville (Texas).

El actor interpretó a Walter Jr en 'Breaking Bad', que se emitió de 2008 a 2013 y obtuvo 58 nominaciones a los premios Emmy, ganando 16 de ellas, incluidas dos a la Mejor Serie Dramática, según el recuento del portal especializado Deadline.

Su personaje en la serie también tenía parálisis cerebral y era hijo de Walter White, el protagonista, interpretado por el célebre actor Bryan Cranston, quien encarna a un profesor de química que se adentra en el mundo del narcotráfico tras descubrir que padece cáncer.

"Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad, RJ Mitte", dijeron sus representantes en un comunicado.

Agregaron que, basándose en su propia experiencia personal, aportó "autenticidad a su personaje y creó una plataforma para la concienciación y la inclusión de las personas con discapacidad".

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