Muere RJ Mitte, el actor que interpretó al hijo de Walter White en 'Breaking Bad', a los 34 años

El actor RJ Mitte posa en el estreno de "El Camino: Una película de Breaking Bad" en Los Ángeles, California

Mitte, que murió en su domicilio en Brownsville (Texas), fue un activista por los derechos de las personas con discapacidad a raíz de su experiencia viviendo con parálisis cerebral.

El actor estadounidense RJ Mitte, conocido por su papel como Walter Jr en la serie 'Breaking Bad', falleció a los 34 años en su domicilio en Brownsville, Texas. Mitte, quien vivía con parálisis cerebral, se convirtió en un destacado activista por los derechos de las personas con discapacidad. Su participación en 'Breaking Bad', que se emitió de 2008 a 2013, fue crucial para dar visibilidad a esta condición, ya que su personaje también tenía parálisis cerebral. Los representantes del actor destacaron su autenticidad y su labor para promover la inclusión. Mitte deja un legado no solo en la actuación, sino también en la concienciación social.

El actor estadounidense RJ Mitte, conocido por interpretar al hijo de Walter White en la popular serie 'Breaking Bad', falleció este lunes a los 34 años, informaron sus representantes.

Mitte, quien se convirtió en un activista por los derechos de las personas con discapacidad a raíz de su experiencia viviendo con parálisis cerebral, murió en su domicilio en Brownsville (Texas).

El actor interpretó a Walter Jr en 'Breaking Bad', que se emitió de 2008 a 2013 y obtuvo 58 nominaciones a los premios Emmy, ganando 16 de ellas, incluidas dos a la Mejor Serie Dramática, según el recuento del portal especializado Deadline.

Su personaje en la serie también tenía parálisis cerebral y era hijo de Walter White, el protagonista, interpretado por el célebre actor Bryan Cranston, quien encarna a un profesor de química que se adentra en el mundo del narcotráfico tras descubrir que padece cáncer.

"Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad, RJ Mitte", dijeron sus representantes en un comunicado.

Agregaron que, basándose en su propia experiencia personal, aportó "autenticidad a su personaje y creó una plataforma para la concienciación y la inclusión de las personas con discapacidad".

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