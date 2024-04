Mike Pinder, uno de los miembros fundadores del grupo The Moody Blues, falleció a los 82 años en su casa de Sacramento, en el estado de California. "Michael Thomas Pinder murió el miércoles 24 de abril de 2024 en su casa del norte de California, rodeado de su devota familia. A la familia de Michael le gustaría compartir con sus amigos cercanos y sus admiradores que falleció pacíficamente", según un nota publicada en la web del grupo.

"Sus últimos días estuvieron llenos de música, rodeado por el amor de su familia. Michael vivió su vida con un asombro infantil, recorriendo un camino profundamente introspectivo que fusionaba la mente y el corazón", agrega el comunicado. La web precisa que Pinder, el único miembro de la banda original que seguía vivo, defendió a lo largo de su trayectoria musical un principio fundamental: "Mantén la cabeza por encima de las nubes, pero mantén los pies en la tierra”.

Cantante, compositor y teclista y partícipe de la icónica canción del grupo "Nights in White Satin" (Noches de blanco satén), fue uno de los primeros exponentes del Mellotron, un instrumento electrónico que marcaría el rock progresivo, explican medios especializados. Los Moody Blues se han distinguido a lo largo de cuatro décadas como una banda que reivindica la música rock como una contribución artística sustancial a la cultura occidental, describe el grupo británico en su web.

"Desde los años 60, como parte de la histórica invasión británica original de los supergrupos, The Moody Blues ha iluminado los corazones y las mentes de millones de fanáticos del rock con himnos inspiradores como “Nights in White Satin”, “Tuesday Afternoon” y “I' m Just A Singer (In A Rock And Roll Band)”.