Los detalles 100.000 agentes velaran por la seguridad de una jornada electoral que también se ha blindado con un plan especial de ciberseguridad para detectar amenazadas dirigidas contra los sistemas electorales, las páginas web institucionales y campañas de desinformación.

Este domingo, 38,61 millones de españoles están convocados a participar en las decimoséptimas elecciones generales de España. Los votantes elegirán 350 escaños del Congreso y 209 del Senado entre 895 candidaturas. Unos 1,6 millones de jóvenes votarán por primera vez. Andalucía, Cataluña y Madrid son las comunidades con más electores. Se abrirán 22.493 colegios electorales en 8.132 municipios. El dispositivo de seguridad contará con 100.000 agentes y un plan de ciberseguridad. El coste de las elecciones asciende a 243,4 millones de euros, con Correos recibiendo la mayor parte del presupuesto. Los resultados provisionales se anunciarán a las 22:30 horas.

Todo listo. La suerte está echada para unas elecciones trascendentales en la historia reciente de España. Un total de 38,61 millones de españoles están llamados a votar este domingo en las que serán las decimoséptimas elecciones generales que se celebran en España. Con su papeleta, los electores designarán los 350 escaños del Congreso y a los 209 del Senado entre las 895 candidaturas que concurren a estos comicios.

Hay 1.615.034 jóvenes que podrán votar por primera vez en unas elecciones generales, lo que supone el 4,49% del censo de residentes en nuestro país. El grueso de las personas con derecho a voto se sitúa entre los 40 y los 64 años.

La comunidad con más electores es Andalucía, con 6,53 millones, seguida de Cataluña (5,58), Madrid (5,03), que por tanto son las que más diputados aportan al Congreso. Detrás aparecen la Comunidad Valenciana (3,72), Galicia (2,21) y Castilla y León (1,91). Entre las más pequeñas, al margen de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, figuran La Rioja (238.491 electores), Cantabria (473.210) y Navarra (500.413).

Se prevé que se abran un total de 22.493 colegios o locales electorales en 8.132 municipios, en los que se instalarán 61.033 mesas. Los votantes se dividirán en 36.761 secciones electorales y podrán emitir su voto en aproximadamente 210.000 urnas. Se habilitarán alrededor de 59.000 cabinas para utilizarlas si los electores optan por introducir su papeleta en los sobres. La Administración General del Estado ha proporcionado 86 millones de sobres de votación.

Los datos de participación, a las 14:00 y a las 18:00 horas

Los primeros datos de participación en las elecciones generales de este domingo se darán a conocer con cifras hasta las 14:00 horas y hasta las 18:00 horas, mientras que no será hasta las 22:30 horas cuando el Gobierno comparezca para dar cuenta de los resultados provisionales de los comicios, que se podrán seguir en tiempo real desde las 21:00 horas a través de una página web y una aplicación móvil.

La secretaria de Estado de Comunicación, Lydia del Canto, y la subsecretaria del Ministerio del Interior, Susana Crisóstomo, han explicado este sábado en la rueda de prensa ofrecida desde el Centro Nacional de Datos que durante la jornada electoral habrá hasta cuatro comparecencias del Gobierno para detallar las cifras de participación y los resultados provisionales de las votaciones.

En concreto, la primera de ellas tendrá lugar a las 10:30 horas con el inicio de la jornada y la constitución de las mesas para votar en estas elecciones generales.

La formación de coaliciones a la izquierda del PSOE, la retirada de grandes partidos en algunas provincias tras los acuerdos entre PP y Vox, o los del PSOE con Frente Amplio, así como la alianza de estas dos formaciones de izquierdas en la Cámara Alta bajo la marca 'Senado de Progreso', han provocado que la cifra de candidatos se haya reducido un 5,52% con relación a las últimas elecciones generales, en julio de 2023, cuando se inscribieron 4.892 aspirantes a escaño.

Un dispositivo policial sin precedentes

El dispositivo de seguridad de las elecciones diseñado por el Ministerio del Interior contará con una movilización récord de 100.000 agentes y con un plan especial de ciberseguridad para detectar amenazadas dirigidas contra los sistemas electorales, las páginas web institucionales y campañas de desinformación.

La fase crítica del dispositivo comenzó a las 20:00 horas del viernes, con los actos de los partidos de cierre de campaña, e incluye el sábado de la jornada de reflexión y el día calve, el domingo 29 de noviembre, cuando se abran los colegios electorales y están llamados a las urnas los españoles.

Las elecciones generales de este domingo costarán al Estado un total de 243,4 millones de euros, lo que supone un 10% más que en los comicios del 23 de julio de 2023, cuando el presupuesto ascendió a 220,8 millones de euros, según datos facilitados por el Ministerio del Interior.

La partida más elevada corresponde al operador postal, en este caso a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos (Correos) —encargado de prestar este servicio en los procesos electorales—, al que se destinan 104.000 millones de euros, lo que supone un 42,73% del presupuesto total.

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