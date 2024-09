Adiós a Fernando Ponce de León. Integrantes, exmiembros y fans del emblemático grupo español Mägo de Oz despiden este viernes al flautista del grupo, que fallecía a los 59 años.

Así lo confirmaba José Andrëa, uno de los exvocalistas del grupo, a través de su perfil en redes sociales. La emotiva carta de despedida con la que Andrëa mandaba un mensaje a su antiguo compañera dice así:

"Se ha ido una de las mejores personas que me he encontrado en esta vida, una persona noble, culta, graciosa e inteligente pero sobre todo empática y gran amigo de sus amigos. Aún no me salen las palabras.

Su legado musical perdurará siempre así como perdurará él en mi memoria allá donde esté.

Espero encontrarte tal y como te recuerdo cuando volvamos a encontrarnos hermano, sacando esas bellas melodías que me enamoraban y me uniré a ti con mi voz, mientras tanto descansa en paz mi amado Fernando.

Que la tierra te sea leve..."

Por su parte, desde la cuenta oficial del grupo, también se despedían de su compañero y confirmaban la pérdida: "Fernando Ponce de León (1965 -2024) Compañero de viaje en mil batallas, se va un amigo, un compañero y un grandísimo músico. A los los músicos no nos gusta el silencio, nos gustan los aplausos, así que no vamos a pedir un minuto de silencio por nuestro querido Fernando, vamos a pedir un minuto de aplausos en su honor. Te queremos mucho."

El paso de Fernando Ponce de León por Mägo de Oz

A pesar de abandonar el grupo hace años, Fernando Ponce de León continuaba siendo uno de los integrantes más queridos y el sonido de su flauta siempre sonará y erizará la piel siendo parte de algunos de los discos más conocidos de Mägo de Oz, tales como 'Gaia (I, II y III)', 'La leyenda de la Mancha' o 'Finisterra'.

Su buen hacer se vio reflejado al participar también, fuera del grupo que le dio a conocer, para compañeros de oficio como Barón Rojo, Obús, Boikot o Los Suaves entre otros.

Al conocer la noticia, muchos fans del grupo acompañaban la dedicatoria de José Andrëa en Instagram con bonitos mensajes de despedida o frases de canciones como "atravesará la luz en forma de eternidad", que recuerda el verso de la canción 'Es hora de marchar' de Mägo de Oz.