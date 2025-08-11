Muere la actriz de cine para adultos Lina Bina a los 24 años días después de un críptico mensaje

Su primo ha confirmado la muerte a la revista People y desde la oficina del forense del condado de Polk (Florida) aseguran que murió el 5 de agosto. La causa de la muerte, sin embargo, no se ha revelado.

La actriz de cine para adultos Lina Bina, más conocida como Miss John Dough, ha fallecido a los 24 años en situaciones aún no esclarecidas. Según la información ofrecida por la oficina del médico forense del condado de Polk, en Florida (Estados Unidos), la joven habría fallecido el 5 de agosto y la causa de su muerte aún no se ha determinado. El primo de la actriz, Miguel Santiago, confirmó la muerte a la revista People.

Cuatro días antes, la actriz había publicado un críptico mensaje en su perfil de X (antes, Twitter), en el que se disculpaba por haber estado desaparecida. "Estoy pasando por mucha mierda ahora mismo", añadía, en un comentario que recibió muchas respuestas de ánimo de sus seguidores.

Entre Instagram y TikTok, Bina contaba con cerca de 200.000 seguidores. "Es tan trágico... tan increíble... Mantened a vuestras familias cerca", escribió el primo de Bina en las redes. "Porque nunca sabes cuándo va a ser la última vez que hablarás con ellos. No puedo creer que se haya ido. Es una locura".