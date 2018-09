Metallica actuará en Madrid y Barcelona en mayo de 2019 dentro de su gira de estadios

En concreto, tendrán lugar en el madrileño barrio de Valdebebas, en el mismo espacio que ocupó en julio el festival Mad Cool, y en el Estadi Olímpic de la Ciudad Condal, con Ghost y Bokassa como teloneros.

Su nueva gira arrancará solo unos días antes, el 1 de mayo, en el Estadio de Restelo de Lisboa, y, tras su paso por España, recorrerá extensamente el continente europeo con 25 paradas, algunas tan curiosas como la que el 8 de junio les llevará a tocar en el Castillo Slane de Dublín o el 18 de agosto en el aeropuerto Letnany de Praga.

La venta general para los conciertos españoles se abrirá este próximo viernes a las 10 de la mañana en los puntos habituales asociados a la red de Live Nation y, según informa el comunicado, incluirá una copia física o digital del último álbum de la banda, "Hardwired To Self-Destruct", el décimo de su carrera.

Con cada ticket se podrá acceder también, a través de la web LiveMetallica.com, a la descarga gratuita en MP3 del concierto o conciertos a los que se haya asistido, mezclados y masterizados por el equipo responsable del álbum de estudio.

Además de la venta general, se dispondrán varias preventas, entre ellas la que arrancará mañana para el club de seguidores y la que el jueves se habilitará tanto para los usuarios registrados en la web de Live Nation como para los usuarios de Spotify.

Como novedad, se creará un abono nominativo a un precio de salida de 598 euros, 'The Wherever I May Roam Black Ticket', que permitirá el acceso a pista en cualquiera de los "shows" que Metallica ofrecerá en Reino Unido y Europa en 2019, con la condición de que se reserve como máximo 48 horas antes del concierto al que se desee asistir.