Música, baile y amistad: 'A fuego' llega a los cines el 21 de agosto para celebrar la juventud y la libertad

Los detalles La nueva película de Atresmedia Cine supone el debut en el largometraje de Estel Díaz, directora de series como 'Red Flags' y 'Desaparecido'.

'A fuego', la nueva película de Atresmedia Cine, se presentó en el Atlàntida Mallorca Film Fest antes de su estreno el 21 de agosto. Dirigida por Estel Díaz, la cinta explora la amistad, juventud y autodescubrimiento a través de la historia de Lola, una joven de 17 años que encuentra un refugio en El Búnker tras la muerte de su hermano. Allí, la música y el baile se convierten en su vía de escape. Protagonizada por Zoe Bonafonte y un elenco de jóvenes talentos, la película destaca por su música urbana y coreografías, reflejando una generación que se expresa mediante el arte.

Música, ritmo y mucha energía. Así es 'A fuego', la nueva película de Atresmedia Cine que ha sido presentada en el Atlàntida Mallorca Film Fest antes de su llegada a las salas el próximo 21 de agosto. Una historia de amistad, juventud y descubrimiento personal protagonizada por algunas de las nuevas promesas del cine español.

La película supone el debut en el largometraje de Estel Díaz, directora de series como 'Red Flags' y 'Desaparecido', y propone un viaje marcado por el baile, la música, el amor y la búsqueda de un lugar propio.

'A fuego' sigue la historia de Lola, una joven de 17 años cuya vida cambia tras la muerte repentina de su hermano Nico. En ese proceso descubre El Búnker, un espacio abandonado que él frecuentaba y que se convierte en un refugio donde la música, las fiestas clandestinas y las batallas de baile sirven como vía de escape.

Allí, Lola encuentra un nuevo grupo de amigos, una "familia elegida" con la que recupera su pasión por la danza y empieza a redescubrirse a sí misma.

Un reparto de jóvenes talentos

La película está protagonizada por Zoe Bonafonte, nominada al Premio Goya a mejor actriz revelación por su papel en 'El 47', junto a Marc Soler, Ruslana, Miquel Melero y Omar Banana. El reparto se completa con Ujin Moreno, Ton Vieira, Cris Blanco y Mari Pau Pigem.

Para Ruslana, conocida por su trayectoria musical, 'A fuego' supone su debut cinematográfico en una historia donde la música y el movimiento tienen un papel protagonista.

La película está marcada por la música urbana y las coreografías creadas por Anna Macau. Su banda sonora incluye temas de artistas como Bad Gyal, La Zowi y Mushkaa, además de una composición original de AWWZ.

Así, con el baile como lenguaje principal, 'A fuego' busca retratar una generación que encuentra en la música una forma de expresar sus emociones, su identidad y su libertad.

Producida por Atresmedia Cine, Sábado Películas, Playtime Movies, Ha Vuelto La Película AIE y A Contracorriente Films, la película llegará a los cines españoles el próximo 21 de agosto.

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