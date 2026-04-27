Ahora

Rosalía

Rosalía dedica su premio en los Billboard a su novia y a todas las mujeres de su vida: "Gracias a Loli por existir"

"Quiero darle las gracias a mi madre, por darme la vida, a Pili por vivirla conmigo, a Loli por existir...", ha dedicado su Billboard Rosalía.

Rosalía dedica su premio en los Billboard a su novia y a todas las mujeres de su vida: "Gracias a Loli por existir"

Rosalía ha dedicado su premio en los Billboard Latin Women in Music 2026 a todas las mujeres que han marcado su vida. Pese a no poder estar presente en la gala, la artista catalana ha mandado un vídeo agradeciendo el galardón. "Yo no sería quien soy de no ser por todas las mujeres que he leído, que he escuchado o conocido. Quiero darle las gracias a mi madre, por darme la vida, a Pili por vivirla conmigo, a Loli por existir...", ha destacado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Un ataque en cuatro actos: los momentos clave del intento de atentado contra Trump
  2. "Imponer un nuevo régimen en Ormuz" o "levantar el bloqueo naval": las condiciones de Irán para poner fin a la guerra
  3. Sánchez carga contra PP y Vox por "dar una patada a la Constitución" con su "prioridad nacional": "Pactos de señoros"
  4. Millones desaparecidos e ingresos legales: las defensas de Ábalos y Koldo, preparadas para el interrogatorio ante el juez
  5. Un comité clínico de Madrid obligó a Reyes a viajar a Bruselas para poder abortar: "Pensé que iba a morir con mi bebé en ese avión"
  6. Caos, una explosión y un enorme cráter: así ha sido el atentado en Colombia que ha dejado al menos 19 muertos