Rosalía dedica su premio en los Billboard a su novia y a todas las mujeres de su vida: "Gracias a Loli por existir"

Rosalía ha dedicado su premio en los Billboard Latin Women in Music 2026 a todas las mujeres que han marcado su vida. Pese a no poder estar presente en la gala, la artista catalana ha mandado un vídeo agradeciendo el galardón. "Yo no sería quien soy de no ser por todas las mujeres que he leído, que he escuchado o conocido. Quiero darle las gracias a mi madre, por darme la vida, a Pili por vivirla conmigo, a Loli por existir...", ha destacado.