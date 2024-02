'Que nadie duerma' ya ha dejado huella en Malena Alterio, pues fue la ganadora en la categoría 'Mejor interpretación femenina' de los Premios Forqué. Durante su intervención pidió el cese de la guerra en la franja de Gaza. Más allá del premio, la cinta adaptada del libro homónimo de Juan José Millá es el primer papel protagonista de la actriz. "Es verdad que esta es mi primera película como protagonista, donde mis ojos ocupan toda la pantalla, y eso nunca me había pasado hasta ahora. Para nada me he sentido en déficit (en la profesión). Estoy muy orgullosa del camino que he tenido. Todo lo anterior es consecuencia de este presente", expresó en declaraciones a Europa Press. En 'Que nadie duerma', Alterio encarna a Lucía, una informática que pierde su empleo y decide trabajar como taxista mientras recorre las calles de Madrid.

Su primer papel en la gran pantalla fue en el 2000, con El palo (2000), de Eva Lesmes. Entonces logró también una nominación, la de mejor actriz revelación. Unos años después, se embarcó en la serie televisiva Aquí no hay quien viva. EN ella interpretaba a una de las vecinas, Belén López. A este título se suman otras series, como El comisario (2003), La que se avecina (2007), Supercharly (2009), Buenagente (2011) y Frágiles (2013), entre otras.

Carolina Yuste, de bailarina a actriz

Al igual que sus otras dos compañeras, Carolina Yuste se ha hecho con la categoría de Mejor protagonista femenina en los XVI Premis Gaudí de la Acadèmia del Cinema Català por su interpretación en la película Saben aquell' de David Trueba. La actriz también cuenta con un Goya (Mejor Actriz Revelación) en su perfil. Lo ganó en 2018 por Carmen y Lola. Su primer largometraje lo hizo tan solo dos años antes de la mano de Alejandro González Ygoa. El filme Historias románticas (un poco) cabronas (2016), una anti-comedia romántica de cine independiente de bajo presupuesto, fue el primero de tantos otros. A partir de ahí le salieron otros proyectos como Quien te cantara (2018), de Carlos Vermut, o el debut cinematográfico de Arantxa Echevarría como directora de un largometraje Carmen y Lola. Si bien es cierto que, según ha confesado ella recientemente, su primera idea no era ser actriz. Lo que realmente quería ser era bailarina - y más concretamente gogó de Ibiza - y se mudó de Badajoz a la capital a probar suerte y en ese viaje conoció a un profesor de interpretación y descubrió que este mundo le "encantaba".

A pesar de los reconocimientos que ha recopilado, Yuste sigue teniendo el síndrome del impostor. "Yo tengo una pequeña carrera y a veces me entra el sentimiento de impostora porque no me termino de creer que ciertos premios me los den, pero me llena de orgullo la verdad", expresó en un encuentro con estudiantes. Fue entonces cuando expresó también su amor- odio por la profesión. "Es una profesión que me genera mucho conflicto, porque es muy intermitente. Un día puedes estar haciendo una película o una serie y al día siguiente no tener nada. Es cuestión de que le gustes a los directores y a las productoras y que encajes para los papeles. Y yo la verdad que no me puedo quejar porque me siento una privilegiada, porque soy de las pocas que puede elegir los proyectos que quiere hacer, pero eso pasa muy poco. Tengo amigos que están pluriempleados para poder pagar las cosas y para poder trabajar, es una profesión muy inestable", expresó.

Chinas (2023)

(2023) Sin huellas (Serie, 2023)

(Serie, 2023) Las noches de Tefía (Serie, 2023)

(Serie, 2023) Saben aquell (2023)

(2023) La acampada (2022)

(2022) Girasoles silvestres (2022)

(2022) Sevillanas de Brooklyn (2021)

(2021) Chavalas (2021)

(2021) El Cover (2021)

(2021) La familia perfecta (2021)

(2021) Dime quién soy (Miniserie, 2020)

(Miniserie, 2020) Hasta el cielo (2020)

(2020) Carmen y Lola (2018)

(2018) Libélulas (2018)

(2018) Quién te cantará (2018)

(2018) Historias románticas (un poco) cabronas (2016)