La gala del ' Se acabó' , del hasta aquí hemos llegao' (que diría María Jiménez), los Goya de denunciar la violencia estructural y sistémica contra las mujeres. El cine español se plantó y condenó de forma rotunda y reiterada los abusos contra las mujeres. Lo hizo desde el inicio, con actuaciones musicales y con múltiples discursos (de presentadores y ganadores) sobre el escenario.

"Desde aquí queremos decir a las víctimas de violencia sexual que no están solas y que su testimonio es admirable y muy valiente. Aquí en el cine, también se acabó", afirmaron los Javis y Ana Belén en un firme alegato.

Y es que la industria del cine y el mundo de la Cultura, esta noche sí, se mojaron (y bien). Fue la noche del primer Goya a Rigoberta Bandini por el himno 'Solo quiero amor' (de la película 'Te estoy amando locamente'), de exigir "el fin del genocidio en Gaza", de reivindicar "más diversidad racial en el cine español", de dar voz a los vecinos de la Cañada Real. De pedir "la libertad de pensamiento y creación", de "volver a las salas, porque es donde las películas se ven como Dios manda", señaló el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite.

Fue la noche en que Pedro Almodóvar, Penélope Cruz, Marisa Paredes, Cecilia Roth y Antonia San Juan compartieron sofá y confidencias (ahí es nada). Lo hicieron para dar paso al Goya Internacional 2023 a Sigourney Weaver. J.A Bayona fue el encargado de darle el 'cabezón' a la teniente Ellen Ripley, a la protagonista de 'Gorilas en la niebla' y 'Avatar'.

"Cuando pienso en cine español, pienso es excelencia. Humanidad y corazón, no cinismo. Ser honrada por vosotros significa mucho para mí", afirmó visiblemente emocionada, que no dudó en tener un recuerdo para la actriz de doblaje María Luisa Solá (la encargada de doblar a la teniente Ripley en España). "Me ha doblado en más de 30 películas. Mi amigo Bill Murray siempre dice que mi interpretación es mejor en español. Mi dobladora debería de estar aquí. Te lo agradezco desde el fondo de mi corazón".

Ana Belén y Los Javis, maestros de ceremonia de este año, se emocionaron, bailaron y cantaron juntos. Desbordaron ilusión, recordaron a sus directores y películas favoritas y arrancaron más de una ovación entre los asistentes. 'Procuro olvidarte', versionada por Salvador Sobral y Sílvia Pérez Cruz, fue la canción elegida para recordar a los que fallecieron en 2023.

Los premios Goya 2024 también recordaron a la gran Concha Velasco y quisieron "honrar a los que estáis por venir". "El cine español ya está en vuestros ojos. Amar el cine español es la forma más bonita de amar a nuestro país", afirmaron Javier Calvo y Javier Ambrossi. Y es que ya lo cantaron Amaia y Bisbal al comienzo, esta iba a ser una gran noche.