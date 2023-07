El cartel definitivo de Mad Cool Festival 2023 se compone de 101 bandas, con nombres tan relevantes como The Black Keys, Red Hot Chili Peppers, Lizzo, Queens of the Stone Age, Sam Smith, The 1975, Nova Twins, Robbie Williams, Lil Nas X, Franz Ferdinand, Tash Sultana, Paolo Nutini, Rina Sawayama, Jamie XX o Machine Gun Kelly, entre otros. Los que ya hayan adquirido su entrada estarán expectantes ante este nueva edición que contará con su famosa noria que se ha convertido en uno de los emblemas estéticos de esta cita, así como césped artificial en casi toda su superficie, pero la gran novedad es el cambio de recinto.

Este nuevo recinto ubicado entre Getafe y Villaverde acogerá ocho los escenarios a los que se subirán los cabezas de cartel para hacer vibrar la capital madrileña y que tiene previsto acoger el próximo concierto de Harry Styles el 14 de julio. Además, tras la polémica de 2021 con Uber, la empresa desaparece como patrocinador oficial y no contará con un punto privilegiado para la recogida de pasajeros y apostarán por el transporte. Por ello, muchos querrán saber cuáles son las alternativas que habrá para ir y volver del recinto.

Metro y buses lanzadera

Los espectadores del MadCool ya se estarán preguntando cuáles son los mejores medios para llegar al nuevo recinto del festival y los promotores junto a la EMT ya ha establecido que habrá buses lanzadera y una ampliación del horario del Metro de Madrid para facilitar el acceso al público.

Por un lado, el Metro abrirá hasta las 4 de la madrugada solo en la línea 3 entre las estaciones de Villaverde Alto y Sol para facilitar la vuelta de los asistentes al festival, ha informado hoy el Gobierno regional en un comunicado. La lanzadera tendrá dos paradas en Legazpi y Embajadores, únicamente para salida de viajeros. Los trenes circularán con una frecuencia aproximada de 5 minutos.

Por otra parte, la EMT pondrá en funcionamiento una lanzadera nocturna, con 18 autobuses, entre el festival y Atocha con conexión en Legazpi, por lo que sus usuarios podrán optar por seguir su viaje en los 'buhos' con parada en ambas zonas desde el 6 al 8 de julio. El primer día cubrirá la franja horaria de 23:30 a 02:00 horas y el 7 y 8 de 00:15 a 4:00 horas. Los espectadores podrán acudir a Mad Cool utilizando los autobuses 22 y 79 de la EMT y la interurbana 448, con cabecera en Legazpi y que discurre por la Avenida Real de Pinto. Por último, también se podrá acceder al recinto desde la estación de Villaverde Alto (Línea 3 de Metro).

Horario de los conciertos

Aquí podrás consultar todos los horarios de los conciertos que tendrán lugar a lo largo de los tres días de festival

Jueves 6 de julio

Escenario 1 – Mad Cool:

18:00 horas - City and Colour

20:35 horas - Machine Gun Kelly

23:15 horas - Robbie Williams

Escenario 2 – Madrid Is Life:

19:00 horas - The Offspring

21:40 horas - Lizzo

00:55 horas - Lil Nas X

Escenario 3 – Region of Madrid

17:50 horas - King Princess

18:55 horas - Paolo Nutini

20:20 horas - The 1975

22:00 horas - Sigur Ros

23:30 horas - Rina Sawayama

01:00 horas - Franz Ferdinand

Escenario 4 – Ouigo

17:50 horas - Selah Sue

18:55 horas - Yellow Days

20:00 horas - Raye

21:05 horas - Mimi Webb

22:10 horas - Nova Twins

23:00 horas - Maximo Park

00:30 horas - Velmondo

Escenario 5 – The Loop By Iberdrola

18:55 horas - Two Ex

20:30 horas - Gerd Janson

22:15 horas - Purple Disco Machine

00:00 horas - Honey Dijon

Escenario 6 – Mahou Cinco Estrellas:

19:30 horas - Girli

21:00 horas - Walls

22:40 horas - Ghouljaboy

00:10 horas - DJ Trapella

Escenario 7 – Mahou Rosé

18:45 horas - Margielin

20:15 horas - La Milagrosa

21:50 horas - The Amazons

23:30 horas - Stacey Ryan

00:20 horas - Mobox

Escenario 8 – Mahou Maestra

19:30 horas - Insincere

21:00 horas - Black Maracas

22:40 horas - Zetak

00:20 horas - Chalkyninenine

Viernes 7 de julio

Escenario 1 – Mad Cool

17:50 horas - Spoon

20:05 horas - Sam Smith

21:10 horas - Mumford & Sons

Escenario 2 – Madrid Is Life:

18:55 horas - Puscifer

21:40 horas - Queens Of The Stone Age

00:50 horas - The Black Keys

Escenario 3 – Region of Madrid

17:50 horas - The Driver Era

18:55 horas - Angel Olsen

20:20 horas - Tash Sultana

21:50 horas - Jacob Collier

21:20 horas - Kaleo

00:55 horas - Rufus Du sol

Escenario 4 – Ouigo

18:15 horas - Kevin Morby

19:25 horas - Deus

20:35 horas - Men I Trust

21:45 horas - Bombay Bicycle Club

23:05 horas - Delaporte

00:15 horas Torrione

Escenario 5 – The Loop By Iberdrola

18:55 horas - Helena Gallardo

20:30 horas - DJ Gigola

22:15 horas - Polo & Pan DJ Set

00:00 horas - The Blessed Madonna

Escenario 6 – Mahou Cinco Estrellas:

19.30 horas - Hotwax

21:00 horas - Choclock

22:40 horas - Pixey

00:20 horas - Victor Carré B2B Body-O

Escenario 7 – Mahou Rosé

18:45 horas - Pau Corea

20:15 horas - Stone

21:50 horas - Hannah Grae

23:30 horas - Himalayas

00:20 horas - Miss Deep’in

Escenario 8 – Mahou Maestra:

19:30 horas - Emotional Oranges

21:00 horas - Night Club

22:40 horas - Ralphie Choo

00:20 horas - Loopi.ta

Sábado 8 de julio

Escenario 1 – Mad Cool

18:00 horas - Sylvan Esso

20:15 horas - Liam Gallagher

22:55 horas - Red Hot Chili Peppers

Escenario 2 – Madrid Is Life

19:00 horas - Years & Years

23:35 horas - M.I.A.

00:50 horas - The Prodigy

Escenario 3 – Region of Madrid

17:50 horas - The Rose

18:00 horas - Cupido

20:20 horas - Kurt Vile & The Violators

21:50 horas - Primal Scream

23:20 horas - Ava Max

00:55 horas - Jamie XX

Escenario 4 – Ouigo

17:50 horas - Picture This

18:55 horas - Belako

20:00 horas - Touché Amoré

21:05 horas - Morgan

22:10 horas - Shinova

23:20 horas - The HU

00:50 horas - Elyella

Escenario 5 – The Loop By Iberdrola

18:55 horas - Mendi

20:30 horas - Denis Sulta

22:15 horas - Christian Löffler

00:00 horas - Anfisa Letyago

Escenario 6 – Mahou Cinco Estrellas

18:00 horas - Lusillón

19:30 horas - Petti

21:00 horas - Teo Planell

22:40 horas - Maika Makovski

00:20 horas - Armis

Escenario 7 – Mahou Rosé

18:45 horas - Memocracia

20:15 horas - AR/CO

21:50 horas - Ethan Bortnick

23:30 horas - Bloodstein

00:20 horas - Álvaro Valero

Escenario 8 – Mahou Maestra: