Los trabajadores del Louvre ya habían alertado de la falta de personal para garantizar la seguridad en el museo

El Museo del Louvre, el más visitado del mundo, ha sido víctima de un robo en el que tres o cuatro personas sustrajeron joyas de incalculable valor histórico. Laurent Núñez, ministro del Interior de Francia, confirmó que los ladrones accedieron al museo usando un montacargas y rompieron una ventana, todo en apenas siete minutos. Los trabajadores del Louvre habían advertido sobre problemas de seguridad y falta de personal. La directora del museo ya había alertado sobre estas deficiencias, lo que llevó a Macron a destinar 800 millones de euros para mejoras. Tras el robo, el museo fue evacuado y cerrado para preservar pruebas. La Fiscalía de París investiga el caso, mientras que Núñez y la ministra de Cultura, Rachida Dati, confían en recuperar las joyas robadas.

El Museo del Louvre, el que más visitas recibe en todo el mundo, ha sufrido un atraco. Un robo en el que unas tres o cuatro personas han sustraído joyas de un " valor patrimonial e histórico incalculable", según dice Laurent Núñez, ministro del Interior de Francia. Todo, en apenas siete minutos después de que los ladrones accedieran al lugar tras usar un montacargas y romper una ventana del primer piso.

Y es que esto era algo que los trabajadores del Louvre veían venir. Porque han alertado de graves problemas de seguridad. De importantes deficiencias en el edificio que ha sido víctima del robo. Porque han avisado de la falta de personal, porque además han advertido del cada vez mayor volumen de visitantes y del estado en el que se encontraban las instalaciones. Porque, al final, ha pasado lo que decían que iba a pasar.

La propia directora redactó un documento a comienzos de año para alertar de toda la problemática con el Louvre, algo que generó un gran debate y que hizo que Macron, presidente de Francia, anunciase una partida de 800 millones de euros a ejecutar durante 10 años.

Después del robo, ha sido el titular de Interior quien ha confirmado una brecha de seguridad en todos los museos de Francia: "Sabemos que son vulnerables".

Fue a eso de las 09:45 cuando los atracadores entraron en el museo. En apenas siete minutos, y con las joyas robadas, huyeron del edificio subidos en las mismas motos en las que llegaron. "Tenemos una gran confianza en que muy rápidamente encontraremos a los autores y sobre todo los bienes robados", ha afirmado Núñez.

Aunque no quiso entrar en detalles sobre las joyas robadas, 'Le Parisien' ha apuntado a que fueron nueve las piezas sustraídas, pertenecientes a la colección de Napoleón y a la de los reyes franceses. Entre ella, una collar, una diadema y un broche.

El museo, cerrado

El titular de Interior sí que ha apuntado que en este tipo de casos el nivel de éxito en la recuperación de los bienes robados y en la detención de los culpables es superior al 50%.

Al igual que Núñez, Rachida Dati, ministra de Cultura, se ha trasladado a un museo que fue totalmente evacuado y que va a estar cerrado durante toda la jornada, con el objetivo de "preservar las pruebas" del robo con la que van a trabajar los investigadores, que cuentan además con las imágenes de videovigilancia.

La Fiscalía de París, que es quien va a llevar las riendas de la investigación, ha abierto una investigación por robo en banda organizada y asociación de malhechores criminal.

