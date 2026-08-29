Un 'Kame Hame Ha' en Francia para plantar cara a Disneyland: así será el parque temático de 'Dragon Ball' en París

Los detalles Con una inversión de 6.000 millones de euros y la creación de 22.000 puestos de trabajo, Goku mantendrá un cara a cara con Mickey Mouse en la capital gala. Sin fechas para su apertura, el que hay en Riad cuenta con un Shenron de 70 metros de altura.

'Dragon Ball', la icónica obra de Akira Toriyama, sigue expandiéndose con la creación de un parque temático en París, tras un acuerdo entre Francia y Arabia Saudí. La inversión, de 6.000 millones de euros, se anunció tras la visita del príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, a París. El parque, que promete generar 22.000 empleos, se ubicará posiblemente en el antiguo emplazamiento de Mirapolis. Aunque aún no hay fecha de apertura, se espera que el complejo sea de 500.000 metros cuadrados, con un dragón Shenron de 70 metros y siete áreas temáticas. Este proyecto se alinea con el parque en construcción en Riad.

Es algo más que un manga. Es algo más que un anime. Es, simplemente, 'Dragon Ball'. Es la obra de Akira Toriyama. Es uno de los fenómenos culturales más importantes jamás creados en Japón. Que, desde el país del Sol Naciente, llegó a todo el mundo. A los corazones de todo el mundo. A los niños del ayer que son los adultos de hoy. A los, también, niños de hoy que siguen disfrutando con las aventuras de Goku, Vegeta y compañía desde 'Z' a 'Super' pasando por 'Daima'. Todos ellos, sean terrícolas, saiyans, namekianos o androides, tienen una cita ineludible en París.

Porque la capital de Francia va a ser el lugar donde se levante un parque temático de 'Dragon Ball'. Donde se pueda visitar y disfrutar del planeta Vegeta o de la 'Capsule Corporation'. Así será en Europa. Así llegarán al Viejo Continente los lugares más míticos y emblemáticos de la creación de Toriyama.

Lo hará tras la firma de un acuerdo entre Francia y Arabia Saudí. Tras la confirmación de Emmanuel Macron después de la visita de Mohammed bin Salman, príncipe heredero saudí, a París. Todo, tras la firma del acuerdo por 6.000 millones de euros que supondrá una inversión jamás antes vista desde Disneyland.

Todo ha sido gracias a la pasión que ambos mandamases comparten por 'Dragon Ball' y después de que en 2024 se revelaran los planes para construir un parque temático de la franquicia en Riad. Aunque no se ha hablado de plazos para su construcción, sí se sabe que el parque de Goky genere unos 22.000 puestos de trabajo y potencie la inversión extranjera tanto en los hoteles como en los comercios de la zona.

Se especula con que el lugar elegido para construir el parque sea el antiguo emplazamiento de Mirapolis, cerca de Cergy, donde había un parque temático que cerró en 1991.

"Gracias a Qiddiya y a Arabia Saudí por confiar en nuestro país, en nuestro talento y en nuestro futuro", ha compartido Macron en redes sociales.

Sin fecha de apertura y tampoco sin diseño alguno, en principio el parque ha de ir alineado con el que se está construyendo en Arabia Saudí, lo que supondrá un complejo de más de 500.000 metros cuadrados en París con un dragón Shenron de 70 metros de altura. En honor a las Bolas de Dragon, contará con siete áreas diferentes con lugares icónicos de la obra de Toriyama.

Así pues, Goku se unirá con los parques temáticos de Riad y París a otros personajes, marcas y franquicias que cuentan con un lugar similar. Es, por ejemplo, el caso de Nintendo, que cuenta con dos parques en Orlando y en Osaka.

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