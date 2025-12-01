Mecano reedita su canción 'El fallo positivo', himno de la lucha contra la serofobia más de 40 años después de la detección del primer caso de VIH

¿Por qué es importante? El diagnóstico de esta enfermedad ya no tiene la misma carga social que hace décadas. Sin embargo, aún queda mucho que hacer en materia de serofobia. Por eso la compañía musical BMG ha remasterizado el tema.

El 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, una fecha significativa para quienes viven con el VIH. Aunque el estigma ha disminuido desde los años 90, aún persiste la necesidad de concienciación. BMG ha reeditado 'El fallo positivo' de Mecano, un himno contra la serofobia. En 1981, el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona registró el primer caso de sida en España. En 1991, Mecano lanzó 'AiDalai', enfrentando el estigma. Nacho Cano criticó la visión limitada sobre el sida y destacó el miedo al diagnóstico. Aunque se han logrado avances, la serofobia aún persiste, como lo demuestra una manifestación reciente en Madrid.

El 1 de diciembre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, una fecha marcada en rojo para todas aquellas personas que han sido diagnosticadas con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Porque a pesar de que la carga social no es la misma que en los 90, aún queda mucho por hacer. Tanto es así que la compañía BMG ha reeditado el tema 'El fallo positivo' de Mecano, que se convirtió en un himno de la lucha contra la serofobia, el rechazo a las personas que recibían este pronóstico.

En octubre de 1981 se detectó en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona el primer caso de sida en España y cuatro personas murieron por causas derivadas del virus ese año. Por aquel entonces la enfermedad no tenía nombre ni tampoco se sabían las causas, sin embargo, rápidamente se propagó en nuestro país y con ella el rechazo a las personas que lo padecían.

En esos momentos, Mecano era uno de los grupos mejor posicionados en las listas de ventas y arrasaba con su álbum 'Descanso dominical'. No obstante, para su siguiente trabajo no quisieron quedarse al margen de la lucha contra la serofobia. En 1991 publicaron 'AiDalai', cuya primera canción pasó a la historia como uno de los himnos de la lucha contra el estigma que sufrían las personas que eran y son diagnosticadas con esta enfermedad. Solo este año murieron más de 2.600 personas en España a causa de esta enfermedad.

"El fallo positivo anunció que el virus que navega en el amor avanza soltando velas aplastando las defensas por tus venas...", era el inicio de la canción 'El fallo positivo', un tema que habla de la serofobia y del estigma que nació con el virus. Cuando salió como single fue acompañado de un folleto informativo para luchar contra el estigma que en especial se centró en los hombres homosexuales y que se llegó a bautizar como "cáncer gay", denominación que a día de hoy vive aún en la cabeza de muchas personas.

Y no sería por los intentos que hicieron figuras públicas por desmentir este bulo. "Es una visión bastante mediocre pensar que el sida solo afecta a los homosexuales y a los drogadictos", afirmó Nacho Cano en el programa 'De Tú a Tú' en 1992. Así como señaló uno de los problemas que acompañaba a la enfermedad: "La gente tiene miedo a hacerse la prueba porque existe mucho trauma social".

"El hecho de que no nos testemos favorece la trasmisión y el diagnóstico tardío", ha expresado la investigadora de la Fundación Lucha contra las Infecciones, al tiempo que ha añadido: "Uno no se culpa de ser diabético, en cambio, se culpa de haber adquirido una infección por el VIH. Es como que hay una culpa detrás y eso claramente es el estigma".

Sería ideal decir que a finales de 2025 la serofobia ha desaparecido por completo, pero hace apenas cuatro años una manifestación fascista recorrió Chueca bajo el lema "Fuera sidosos de Madrid".

Con todo, usar sidoso como insulto solo retrata al que lo vomita y afortunadamente, la mayoría de la gente es mucho mejor que eso.

Cabe destacar que es una enfermedad que aún no tiene cura, pero que se puede tratar con medicamentos antirretrovirales (TAR), los cuales permiten a los pacientes tener una vida saludable y similar a la de las personas que no tienen el virus.

