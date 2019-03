La entrevista de Jordi Évole a Tita Cervera en Salvados, en diez vídeos y titulares

Tita Cervera desvela a Jordi Évole la intrahistoria de la llegada de la colección Thyssen a España: "Yo renuncié a todo"

Preguntada sobre por qué se empeñó tanto en que la colección llegase a España, Tita Cervera hace a Évole también varias preguntas: "¿Y tú qué crees, de dónde eres, dónde has nacido tú?". El director de Salvados responde que él nació en Cornella y tras sus palabras, la baronesa sentencia: "Pues ya está, si hubiera sido china...".

En este sentido, Tita Cervera y que los otros herederos del barón Thyssen "no querían hacer el sacrificio" que ella sostiene que hizo: "De la herencia de mi marido renuncié a todo menos a la parte que me correspondía en cuadros. A eso no renuncié porque él me dijo que ni se me ocurriera hacerlo".

"¿Qué te va a enseñar el porno? Eso se aprende por instinto, nace uno sabiendo": la confesión más íntima de Tita Cervera en Salvados

Al pasar frente a un cuadro en el que se ve un pezón femenino, Jordi Évole pregunta a Tita Cervera por la censura en las redes sociales: "Si tú cuelgas una foto enseñando un pezón, en Facebook o Istagram, te la quitan".Irónica, la baronesa reponde: "Que pongan velos, como hacían antiguamente en los monasterios, los grandes pintores lo hacían con los cuadros de desnudos".

Preguntada por si ve porno, la baronesa responde que no le interesa. "¿Qué te va a enseñar? Nada que no sepa la humanidad, eso se aprende por instinto, ¿o hay que ir a un colegio para eso?", añade. Además, sostiene que ella es "muy romántica" y que sólo concibe "el amor romántico".

Esto es lo que pasa cuando sales de la tienda del museo Thyssen sin pagar (aunque seas la mismísima Tita Cervera)

En mitad de la entrevista de Jordi Évole a Tita Cervera, llega el momento de pasar por la tienda del museo. Después de que el director de Salvados le confiese a la baronesa que le encantan las tiendas de los museos, Carmen Cervera le anima a entrar pese a que las luces están totalmente apagadas.

A pesar de que Jordi Évole sólo quiere llegarse un pequeño detalle, la propia Tita Cervera insiste para que lleve más cosas, e incluso le pide que coja una bolsa a la que poder echar varios productos.

¿Le preocupa a Tita Cervera lo que pase con su herencia cuando muera?: "Quiero que esté todo cuidado"

Después de recorrer buena parte del museo Thyssen con la baronesa y tras llegar a la parte de la colección de Carmen Cervera, Jordi Évole pregunta: "¿Le preocupa lo que pase con esto cuando usted no esté?" Tita Cervera responde: "Yo quiero que esté cuidado como está".

Además, la baronesa Thyssen añade que "intenta evitar" que haya las típicas peleas entre herederos. Según ella misma asegura, para evitar posibles problemas, lucha "con buenos abogados".

El 'piropo' de Tita Cervera a Jordi Évole en Salvados

Tita Cervera se sincera en Salvados con Jordi Évole. La baronesa ha hablado de política, de sus cuadros, de su pasado... Pero durante la entrevista también ha habido momentos distendidos como el que han vivido en la tienda del museo Thyssen o el previo a acabar el programa.

La baronesa Thyssen no duda en decir a Évole cómo está más favorecido: "Estás más guapo sin estas luces".

Poco después entra en acción Conchi, ayudante de Tita Cervera, para que la baronesa retoque su pintalabios: "Este rojo no lo han hecho nunca más, sólo lo uso en eventos importantes como el de hoy".

Tita Cervera: "Las mujeres siempre somos mujeres, la que quiera que lo use y la que no, no"

Tita Cervera ha recordado en Salvados con Jordi Évole que ganó Miss Cataluña y después Miss España: "Fui la primera miss España que hubo". Después, según ha dicho, fue tercera en el certamen de Miss Mundo y tercera también en Miss Belleza Internacional. Preguntada por si se sentía entonces "una mujer objeto", Tita Cervera lo ha descartado: "No, qué va. Al contrario, yo quería estar guapa, me hacía ilusión y ganar fue de las cosas más bonitas que me han ocurrido".

Finalmente, Carmen Thyssen ha concluido el tema con una particular reflexión: "Las mujeres siempre somos mujeres, la que quiera que lo use y la que no, que no lo use. Hay libertad para que cada mujer haga lo que tenga que hacer".

Tita Cervera defiende su 'no a la tala': "He salvado todos los árboles de la Castellana de Madrid"

Después de que Tita Cervera se sienta incómoda hablando de política, monarquía, dinero y religión, ella misma es la que deja claro que le gusta hablar de árboles.

"He salvado los árboles de toda la Castellana de Madrid", le dice la baronesa a Jordi Évole en Salvados. Sobre esto, echa la vista atrás y recuerda lo que ocurrió: "Había un había un arquitecto portugués que iba a quitar el tráfico que había en medio y ponerlo en los laterales". Para evitar que los árboles se talaran, Carmen Cervera se encadenó a uno.

El toque de Jordi Évole a Tita Cervera: "En esta entrevista está haciendo lo que le da la gana"

Jordi Évole le dice a la baronesa que tiene la sensación de que ella "es una mujer que ha hecho lo que ha querido". En este sentido, Évole añade que está notando en su propia piel que la baronesa está haciendo lo que le da la gana: "Me está llevando por dónde quiere". A sus palabras, Carmen Cervera contesta que sí.

De hecho, Tita Cervera ha insistido en varias ocasiones que no quiere hablar de política, ni de dinero, ni de monarquía, ni mucho de religión. Sin embargo, la baronesa también ha mostrado su lado más amable respondiendo sobre su herencia y su vida con el barón Thyssen.

Tita Cervera: "Ahorcaría a los hombres que matan o violan a una mujer"

Carmen Cervera ha hablado en Salvados sobre los casos de abusos sexuales en Hollywood. Ha negado que durante su época en Estados Unidos ella conociera casos de abusos sexuales. No obstante, se ha preguntado de qué sirve denunciar unos abusos cuando "han ocurrido hace 30 o 25 años".

Recordando cómo vivió sus años en Hollywood, Carmen Cervera ha asegurado que "en aquella época, los hombres eran supereducados. Nunca jamás se atrevían a insultar a una mujer". "Lo que encuentro mal es los que matan a una mujer, a esos los ahorcaría. Eso es otra cosa. O los que violan a una mujer en la calle, a esos los ahorcaría", ha añadido.

El inesperado regalo de Jordi Évole a Tita Cervera en Salvados

Jordi Évole quiere acabar su entrevista a Tita Cervera de una forma diferente: con un cuadro. El regalo le gusta mucho a la baronesa, que no oculta sus ganas de abrirlo: "¡Qué ilusión!".

En el cuadro se ve a Jordi Évole con un tridente y aprovechando la imagen, Tita Cervera bromea: "No ha podido pincharme". A sus palabras, Jordi Évole contesta: "No he podido nada, pero bueno".