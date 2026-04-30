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Karol G anuncia más conciertos: amplía su gira española de 2027 y cantará cuatro noches en Madrid

Los detalles Actuará el 3 y el 4 de junio de 2027 en el Estadi Olímpic de Barcelona. Posteriormente, la artista actuará el 11, 12 y 13 de junio en La Cartuja de Sevilla y el 24, 25, 26 y 27 de junio en el Riyadh Metropolitano de Madrid.

Fotografía de la cantante colombiana Karol G durante su presentación en Coachella.Fotografía de la cantante colombiana Karol G durante su presentación en Coachella.EFE/Chris Torres

Si eres uno de los que se ha quedado con ganas de conocer o de volver a ver el espectáculo musical de Karol G, estás de suerte. La cantante colombiana ha anunciado que dará más conciertos de los previstos dentro de su gira por España para el año 2027.

Concretamente, Karol G ha alegrado a todos sus fans en nuestro país anunciando hasta nueve conciertos más dentro de su tour 'Viajando por el Mundo Tropitour'. Habrá, en junio de 2027, dos conciertos más en Barcelona, tres en Sevilla y cuatro en Madrid, según ha confirmado la promotora Live Nation.

Así, Karol G, que acaba de encabezar el famosísimo festival californiano Coachella, actuará el 3 y el 4 de junio de 2027 en el Estadi Olímpic de Barcelona. Posteriormente, la artista actuará el 11, 12 y 13 de junio en La Cartuja de Sevilla y el 24, 25, 26 y 27 de junio en el Riyadh Metropolitano de Madrid.

La gira 'Viajando por el Mundo Tropitour' se iniciará en julio de este año en Estados Unidos y posteriormente recorrerá Latinoamérica, llegando a Europa en junio. Además, el primer concierto confirmado del tramo europeo el de Barcelona. Tras su paso por Barcelona, la gira europea pasará por Sevilla, Lisboa, Madrid, París, Londres, Amsterdam, Varsovia, Düsseldorf, Lyon y Milán, donde acabará a finales de julio.

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