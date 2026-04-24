Eduardo Mendoza y Regina Rodríguez Sirvent, los autores más vendidos este Sant Jordi

Los detalles Según los datos de la Cambra del Llibre de Catalunya, entre los más vendidos en lengua castellana también figuran 'Maite', de Fernando Aramburu; 'Comerás flores', de Lucía Solla Sobral; 'Mentira', de Juan Gómez-Jurado y 'La ciudad de las luces muertas', de David Uclés.

En el reciente Sant Jordi, "La intriga del funeral inconveniente" de Eduardo Mendoza y "Crispetes de matinada" de Regina Rodríguez Sirvent fueron los libros de ficción más vendidos en castellano y catalán, respectivamente. En no ficción, "Instrucción de novicias" de Ana Garriga y Carmen Urbita lideró las ventas en castellano. La jornada fue exitosa, con ventas cercanas a los 27 millones de euros, superando años anteriores. Las paradas de libros, trasladadas por obras a diversas plazas, recibieron una gran afluencia de público. Regina Rodríguez Sirvent destacó la importancia de luchar por los sueños, describiendo el camino como "extraordinario".

'La intriga del funeral inconveniente', la última historia del popular detective sin nombre ideado por Eduardo Mendoza, y 'Crispetes de matinada', de Regina Rodríguez Sirvent, han sido los libros más vendidos de ficción este Sant Jordi en castellano y catalán, respectivamente.

Según los datos de la Cambra del Llibre de Catalunya, entre los más vendidos en lengua castellana también figuran 'Maite', de Fernando Aramburu; 'Comerás flores', de Lucía Solla Sobral; 'Mentira', de Juan Gómez-Jurado y 'La ciudad de las luces muertas', de David Uclés.

Pese a la polémica por mostrarse partidario de que el 23 de abril fuera simplemente "el Día del libro" y no el de "Sant Jordi", Mendoza ha vivido una de las mejores jornadas que recuerda el autor barcelonés a juzgar por el volumen de ventas y las largas colas de lectores que han ido a buscar su firma.

En catalán, por su parte, también han conseguido situarse en lo más alto del ránking 'El joc del silenci', de Gil Pratsobrerroca; 'Passeig de Gràcia', de Roger Bastida; 'No has estat mai sol', de Albert Espinosa y 'Prometeu de mil maneres', de Carles Rebassa.

La número uno, la escritora Regina Rodríguez Sirvent, muy emocionada, ha apuntado a EFE que lo que le gustaría decir, tras una jornada como la que ha vivido hoy, es que todos aquellos que tienen sueños, como los tenía ella, "por muy extraños que sean y que parezcan imposibles, algunos pueden conseguirse". En este Sant Jordi, ha agregado la autora, ella lo está consiguiendo, y ha destacado que lo que vale la pena es "lucharlo, porque el camino es extraordinario".

El triunfo de las monjas barrocas

Por lo que respecta a la no ficción en castellano, 'Instrucción de novicias', de Ana Garriga y Carmen Urbita, ha conseguido el puesto más alto, seguido de 'Alzar el duelo', de Paz Padilla; 'Hábitos atómicos', de James Clear y 'Rosalía, por ahí por Barcelona…', de Maricel Chavarría. Así, el libro más vendido en castellano es un manual de supervivencia basado en las lecciones de las monjas barrocas, un tema que han estudiado en profundidad desde el ámbito académico ambas autoras.

Garriga y Urbita, conocidas por el pódcast 'Las hijas de Felipe', han contado a EFE su felicidad por ser partícipes "por primera vez" de una jornada de Sant Jordi "en la que la cultura ocupa el espacio público". Por otro lado, los ensayos más vendidos en catalán han sido 'Manual de defensa del català', de Òscar Andreu y 'Anatomia de l’esperança', de Francesc Torralba.

Cerca de 27 millones de euros

La Cambra del Llibre de Catalunya ha valorado "muy positivamente la gran participación ciudadana" y el volumen de ventas de libros de esta edición de Sant Jordi, con unos datos provisionales del Gremi de Llibreters de Catalunya que indican que las ventas se acercan a los 27 millones de euros.

A pesar de que todavía no se han cerrado las ventas de la jornada ni mecanizado las de los puestos de las calles, se estima que la cifra se acerca a los 27 millones, que es superior a los 26,1 millones de 2025. Además, la semana precedente ha sido "buena" y muchos ciudadanos han avanzado sus compras.

En cuanto a la apuesta de trasladar todas las paradas de la Rambla, en obras, a Portal de l'Àngel, plaza Nova y plaza de la Catedral hasta Via Laietana, ha sido "satisfactoria" para los paradistas. También ha sido "numeroso" el público que se ha acercado hasta los tramos en paseo de Sant Joan y de Lluís Companys, que han ampliado espacio para libros dedicados al cómic y a la literatura infantil y juvenil.