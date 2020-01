Las continuas noticias y rumores sobre el mal aspecto físico de Justin Bieber en este último tiempo han llevado al cantante a hacer pública la razón que ha generado todos estos comentarios.

Justin Bieber, en una publicación de Instagram se dirigía a sus seguidores para aclarar que todo se debe a que desde hace dos años lucha contra el mal del Lyme, una enfermedad infecciosa que se obtiene a partir de una picadura de una garrapata.

"Mientras que mucha gente no para de decir que el aspecto de Bieber es terrible, que consume metanfetamina, etc., de lo que no se dan cuenta es de que recientemente he sido diagnosticado con la enfermedad de Lyme", escribió el canadiense en su cuenta de Instagram.

Se trata de una enfermedad que si no se detecta a tiempo puede ocasionar graves secuelas físicas y por su parte convertirse en crónica. Además, Bieber, explica que está pasando por un serio caso de mononucleosis crónica y que estos problemas de salud se han reflejado en su aspecto. "Afecta a mi piel, función cerebral, energía y salud general", explicó el cantante de 25 años.

En la publicación, Bieber, ha aprovechado para anunciar que pronto lanzará su nueva serie documental en Youtube, donde muestra su realidad. "En el documental explicaré todo eso y veréis todo lo que he luchado y superado. Han sido dos años muy duros, pero dar con el tratamiento adecuado me ayudará a tratar esta enfermedad, que de momento es incurable, y pronto volveré mejor que nunca", sentenció el artista.

¿Qué es la enfermedad del Lyme?

La enfermedad del Lyme, también conocida como 'borreliosis de Lyme', es una infección por una bacteria que transmiten las garrapatas que puede ocasionar manifestaciones principalmente dermatológicas, remñaticas. neurológicas y cardíacas causada por la bacteria 'Borrelia burgdorferi'.

Este tipo de dolencia puede ser algo leve y fácilmente curable si se detecta en fases tempranas, por el contrario, si no se actúa, la bacteria va infectando todo el cuerpo, avanzando a otros estadios o finalmente convirtiéndose en crónica.

Uno de los principales problemas que presenta este tipo de enfermedad, es que provoca síntomas como dolores musculares, fatiga física, mareos, problemas de memoria, intolerancia a la luz, depresión, migrañas, fiebre... que pueden ser muy semejantes a otras enfermedades como la Esclrerosis múltiple, Lupus, la enfermead de Crohn, Síndrome de Fatiga Crónica, Fibromialgia, Autismo, Alzheimer o Esclerosis Lateral Amiotrófica, lo que dificulta determinar el diagnóstico. De hecho, se conoce a esta enfermedad como "la gran imitadora".