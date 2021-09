José Andrëa, exvocalista de la banda de rock Mägo de Oz, se somete a una operación muy peligrosa que tiene, según los médicos, un 70% de posibilidades de "salir mal". "Salir mal significa que se quede en el quirófano. Lo siento", le dijeron.

En una entrevista en 'El País', en cantante cuenta que se siente fuerte y reconoce que ha preparado un testamento. El 9 de septiembre, se somete a una operación para interceptar dos eventraciones graves en el estómago, algo que se ve agravado por los antecedentes clínicos que ha tenido.

En 2013, sufrió una pancreatitis necrosante por la que le tuvieron que quitar parte del intestino grueso, la vesícula y tres cuartas partes del páncreas. Por esa operación estuvo ingresado cinco meses, dos de ellos en la UCI.

"Me tuvieron que poner una bolsa, con los intestinos por fuera. Y a los dos meses, volví al quirófano para que me reconstruyeran. Me metieron el intestino para adentro, para unirlo a los dos tercios de intestino grueso que me quedaban", recuerda.

En otras seis ocasiones ha tenido que pasar por el quirófano en los últimos siete años, en todas ellas por dolencias en su estómago. El cantante, originario de Bolivia, ha dejado grabadas "algunas cosas" para que la banda "gane dinero". "Si la cosa sale mal, pues mira, ya se pueden vender como 'las últimas canciones que grabó José Andrëa'. Yo que sé, igual se hacen ricos", bromea.