Madrid, en invierno, se abriga con el calor de toda la Cultura. Los principales artistas nacionales se hacen hueco en el Inverfest para llenar de entretenimiento las noches de la capital. Es la novena edición del festival y Los Niños Jesús no querían perdérselo.

Este domingo (29 de enero) será la primera vez que la banda de Jordi Évole (Los Niños Jesús) pise Madrid para tocar y cantar en concierto. La Sala El Sol, un local conocido como "la cuna de la movida madrileña" situado entre la Puerta del Sol y Gran Vía, lucirá una noche más sus míticas cortinas rojas para subir a su escenario a Jordi, Jesús, Jacob, Óscar, Javi y Juan Carlos.

A escasos días del gran estreno, Jordi Évole nos cuenta cómo están siendo los preparativos de una banda que surgió homenajeando a Pau Donés, el cantante de Jarabe de Palo, después de que el artista falleciera a causa de un cáncer y el periodista publicase su última entrevista en el documental 'Eso que tú me das'.

Pregunta: - ¿Estás nervioso?

Respuesta: - Estamos a tope. Cada vez que viene un bolo es una semana muy especial. Ha coincidido con la promoción de mi programa (Lo de Évole) y se juntan muchas cosas muy chulas. El jueves y el viernes ensayamos. El sábado descansamos para tener la voz a punto. Lo que se puede... tampoco nos flipemos - ríe -. Y el domingo cogemos la furgoneta para Madrid.

P: - ¡Tenéis hasta furgoneta, ya...!

R: - Hicimos el grupo como quien se apunta al gimnasio, que te compras todo: las mallas, las deportivas, la sudadera... Nosotros igual, pero en versión banda de música. Compramos todo y dijimos: "¿Qué nos falta?". Una furgoneta. Pues una furgoneta. Ya lo tenemos todo. Si el grupo se va a la mierda, la inversión habrá sido alta...

Para nosotros, juntarnos es una fiesta"

P: - ¿Y qué pasa en esa furgoneta?

R: - Pasan muchas risas. Para nosotros juntarnos es una fiesta. La conexión es muy chula. Ya conocía a Jacob y a Oscar. Ellos ya tocaban desde hace mucho tiempo en varios grupos locales. Me propusieron cantar con ellos y les dije: "Bueno, os voy a arruinar la carrera", pero estuvieron dispuestos a que se la arruinase.

P: - ¿Cómo preparáis los conciertos?

R: - Repasamos todo el repertorio, intentamos cambiar canciones de orden e incorporamos nuevas para siempre tener alguna reciente y que todo sea estimulante.

P: - ¿Te animas a componer?

R: - De momento no porque tampoco quiero eclipsar - bromea-.

P: - Has comentado alguna vez que "a tu edad" y formando una banda... ¿Cómo lo estás viviendo? Lo más importante, ¿lo estás disfrutando?

R: - Lo estoy disfrutando muchísimo. No pensaba que lo fuese a disfrutar tanto. Me lo estoy pasando en grande. Era una cosa que pensaba que no iba a hacer nunca y poder hacerlo está siendo una de las grandes experiencias de mi vida a pesar de que llegue un poco tarde, porque estas cosas se hacen en el instituto... Yo en el instituto no era de los que molaban. He tenido que esperar a los casi 50 para molar - ríe - si es que esto se puede decir 'molar'.

P: - ¿Qué canción seguro que no falla este domingo?

R: - Felicidad, de La Cabra Mecánica, Memphis Blues, de Kiko Veneno (que versiona a Bob Dylan) y algo de Pau Donés. Siempre hay una canción para Pau.

P: - ¿Algo que decir a todos los que van a veros este domingo?

R: - Que no esperen ir al concierto de su vida pero que pueden pasar dos horas muy divertidas. Hasta ahora nos ha salido más o menos bien, la gente que ha venido a vernos se lo ha pasado bien. Esperamos que Madrid, que es como la plaza fuerte, el lugar al que cualquier banda quiere llegar, no sea diferente a los demás. Tenemos muchas ganas de tocar en Madrid.