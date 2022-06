Por el Día del Orgullo, la actriz Inma Cuesta y la cantante Vanesa Martín han compartido con sus seguidores en Instagram sus historias, sus luchas "en silencio" antes de "visibilizarse y alzar la voz" para ser "fuertes" y crear "un sentido de unión y comunidad", como expresa Cuesta.

"Por todas las veces que guardé silencio y pensé que no me escondía, por todas las veces que me negaron y miré para otro lado", comienza la actriz su publicación. "La vida de puertas para dentro, para no molestar y para que nadie sienta vergüenza al que dirán. 'Ten cuidado, tampoco hace falta que todo el mundo sepa lo tuyo'. Crecí sin referentes, sintiéndome sola en muchos momentos de mi adolescencia", comparte la actriz.

Ahora, "en estos tiempos tan raros" con "discursos de odio", la actriz habla de "visibilizarnos y alzar la voz".

Por su parte, Vanesa Martín habla de las "capas y copas de prejuicios" que ha logrado tirar a lo largo de su vida. "En mi cabeza conviven a veces también un ejército de dudas y ganas, un ejército valiente pero con recovecos. Yo misma me arresto por montar el lío y luego me perdono y vuelvo a desplegar mis alas a la calle", añade.

Martín da las gracias al "orgullo" que le provoca "llegar a sentir así". "Porque no me importe mirar a los ojos a una mujer y besarla con sed y malicia", añade.