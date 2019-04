Iggy Pop and the Stooges, la banda que conquistó a todo el mundo tocando mal

Lo dice uno de los fundadores de The Stooges, el ya fallecido, Ron Asheton: "A veces solo aporreaba la guitarra". Iggy Pop apostilla: "Tocábamos mal". 'Gimme danger' cuenta la historia de una banda que no ofrecía nada de virtuosismo, pero sí una energía diferente.

Formados en Detroit, en 1967, vivían en comuna y compartían el dinero y la autoría de las canciones. Su mánager de entonces, Danny Fields, reivindica su lugar en la historia:"Iggy and The Stooges reinventaron la música como la conocemos".

'I wanna be your dog' o 'Search and Destroy' son dos de sus temas más emblemáticos. Se separaron en 1975. Iggy continuó en solitario. Volvieron a juntarse treinta años después.