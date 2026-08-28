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Millones de discos vendidos

Los Caños y su 'Niña piensa en ti' vuelven a los escenarios 20 años después: de los discos y las revistas a una nueva era musical

Los detalles Vendieron más de un millón de discos y conquistaron las listas de ventas enre los años 2000 y 2005. Ahora, dos décadas después, quieren volver a hacerlo. Por su parte, Los Caños regresan tras 20 años de silencio y lo hacen en una España muy distinta.

Los Caños y su 'Niña piensa en ti' vuelven a los escenarios 20 años después: de los discos y las revistas a una nueva era musical

"Niña, dulce niña...". Seguro que recuerdan esta canción. A principios de los 2000 sonaba en todas partes: en la radio, en las fiestas, en las habitaciones de miles de adolescentes... y convirtió a Los Caños en uno de los grupos más populares de aquella época.

Vendieron más de un millón de discos y conquistaron las listas de ventas enre los años 2000 y 2005. Ahora, dos décadas después, quieren volver a hacerlo. Por su parte, Los Caños regresan tras 20 años de silencio y lo hacen en una España muy distinta.

Cuando todo empezó, en los años 2000, Kiko y Juande eran apenas unos adolescentes con un sueño: vivir de la música. Su éxito fue inmediato y sus canciones se colaron en las listas de ventas y también en las habitaciones de toda una generación.

"Hasta lo que salía en la 'Super Pop', en la 'Vale' y en la 'Bravo'… así de pequeño lo tenía yo pegado en la pared", cuenta una joven recordanado esa época. Canciones como 'Eres para mí', 'Agua de luna' o 'Planeta azul' se convirtieron en parte de la banda sonora de aquellos años. Pero hubo una canción que marcó especialmente su trayectoria: 'Niña piensa en ti'.

20 años después, vuelven a encontrarse con su público

Ahora, Los caños vuelven a la sala en la que todo volvió a comenzar hace un año. Fue el escenario de su gira de reencuentro, que puso fin a dos décadas de caminos separados. "Fue el cierre de una gira maravillosa de reencuentro después de 20 años", explica Kiko.

Ya no son aquellos quinceañeros que llegaron con ganas de comerse el mundo: "Queríamos vivir de la música, queríamos aprender", recuerdan. Ahora regresan con más experiencia y también con una industria completamente diferente. Y es que aquellos discos que se acumulaban en las estanterías y que llevaron a Los Caños a vender más de un millón de copias ya no son el centro del negocio.

En octubre arrancarán en Córdoba una nueva gira en la que combinarán sus grandes éxitos con nuevas canciones. Porque volver a componer, aseguran, es algo que nunca se olvida: "Es como montar en bicicleta. Por mucho tiempo que pase, al final es coger la guitarra otra vez y retomarlo", explican. Y junto a ellos estará también algo que permanece intacto después de 20 años: el cariño de quienes crecieron cantando sus canciones.

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