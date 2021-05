El cantante José Luis Perales ha explicado en una entrevista a laSexta la historia que hay detrás de '¿Y cómo es él?', uno de sus singles más reconocibles. Ha desvelado que se trata de una canción inspirada en Isabel Preysler: "Julio (Iglesias) se acababa de separar y su exmujer, Isabel, se casaba con el Marqués de Griñón".

De hecho, estaba compuesta para que la cantara Julio Iglesias. "¿Esto no lo cantarás tú, no?", le llegó incluso a preguntar su mujer, Manuel Vargas, a lo que él respondió, intentando tranquilizarla: "Que no, mujer, que lo canta Julio". Sin embargo, "la gente de la compañía dijo que no se la daban a nadie, que la cantaba yo".

El artista narra que confecciona sus canciones como trajes a medida. Admite que "es un sastre" porque cuando escribe una canción "desnuda mucho al personaje" al que se la compone. Recuerda que cuando escribió 'Marinero de Luces' para Isabel Pantoja, ella se mostró encantada: "Ay, pero cómo puedes meterte en mí, ¡si es lo que yo diría y no lo sé escribir!".

Su salto a la fama se produjo en 1976, cuando compuso '¿Por qué te vas?'. Rememora ese momento: "De repente digo: '¿Y si yo hiciera una canción para Jeanette?'". Comienza a cantarla un poco: "Hoy en mi ventana brilla el sol, un corazón…". Y recuerda: "Le ponía la vocecita de Jeanette y pensaba: 'Esta la cantaría muy bien'".

Habla de la pandemia con tristeza porque paralizó su gira de despedida que retoma ahora. Asegura sentir "una gran responsabilidad" porque es la última vez "que pueden verme". Ha prometido seguir componiendo y "viviendo un poco más".

Gira de despedida

José Luis Perales afronta la gira de despedida que tuvo que cancelar en 2020 por culpa del coronavirus. Comenzará el próximo 28 de julio, en el Starlite Festival de Marbella y recorrerá casi toda la geografía española (Cuenca, Alicante, Tenerife, Las Palmas, Valencia, Córdoba y Zaragoza, entre otras).

Acabará 22 de diciembre en Madrid, en el Wizink Centre. Entre medias, también acudirá a América: entre el 27 de octubre y el 16 de noviembre cantará en Nueva York, Miami, Los Angeles, México DF, Bogotá, Medellín o Lima.