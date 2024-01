El humorista Paco Arévalo murió tras pasar una enfermedad respiratoria, según ha explicado su hijo ante los medios de comunicación a las puertas de la capilla ardiente. Paco, hijo del humorista, ha asegurado que en los últimos días "se encontraba mal", pero nada hacía presagiar que pudiera esperar su final.

"Él cogió gripe o COVID, es que no lo sé. Lo cogió el lunes, el martes me lo pegó a mí, yo he tenido síntomas de mareo, de toser, pero él se ve que lo ha tenido más fuerte", ha explicado en una entrevista para Espejo Público, donde ha confesado que todo pasó "muy rápido".

Así, ha indicado que a última hora de la tarde de este miércoles fue cuando halló su cuerpo sin vida: "Entré a preguntarle cómo estaba, a llevarle un zumo de naranja... y no me contestaba. Encendí la luz y vi que nos había dejado. Todo muy rápido", ha lamentado sin poder contener la emoción.

"Es un hombre que siempre ha vivido para sacar una sonrisa a los demás y le ha tocado vivir esto", ha aseverado su hijo, que también ha afeado las críticas que ha recibido su padre en sus últimos años de vida y ha confesado que "últimamente" su padre no tenía una relación "tan fluida" con su amigo Bertín Osborne. Además, ha reiterado que él no tiene relación con el cantante desde hace más de 13 años: "Supongo que me llamará y que vendrá", ha comunicado ante los medios.