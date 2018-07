Helena Resano: "Los periodistas debemos romper el discurso que desde los partidos intentan imponer"

POLO: ¿Para cuándo el siguiente libro?

Hola Polo. JAaaaa! Vas rápido. De momento, vamos poco a poco. A saborear la publicación de éste y a “sobrevivir” a la promoción, que es muy intensa. Pero te confieso que ya tengo ideas que me rondan la cabeza. Además del tema escribir o no escribir una novela. Ese dilema que tenemos ahí los periodistas.

FAUSTINO ARGIBAY: Alguna vez, te han "aconsejado" como deberías dar una noticia o te han dicho de lo que no debes informar en laSexta?

Hola Faustino. En este informativo y en todos hay un equipo de edición amplio, en el que se debaten los enfoques, las noticias que se van a dar, cómo se van a dar. Lo cuento en mi libro: es un proceso en el que participan muchas personas. Y ocurre muchas veces, dos personas del mismo equipo discrepan sobre qué es o no noticia o sobre cómo contarlo.

DAVID: HOla Helena! ;)) En periodismo, ¿existe alguna otra línea roja (aparte de la mentira) que no se deba atravesar nunca? Por ejemplo: imágenes que hieran la sensibilidad pero que muestren un hecho verídico.

Hola David. Sí, cuidamos y chequeamos las imágenes que vamos a emitir. Y tenemos muy en cuenta a la hora en la que se van a ver, hora de la comida, en casa, quizás con niños delante. La imagen de Aylán por ejemplo, tumbado boca abajo, muerto, en la playa, era muy dura. Y debatimos mucho si emitirla o no. Sabíamos que era difícil de “digerir” para el espectador pero denunciaban una realidad que estaba ocurriendo a las puertas de Europa. Una imagen terrible pero que removería conciencas. Decidimos emitirla pixelando la cara del niño, difuminándola.

ROCKERO696: Hola Helena. Me encanta el trabajo que realizas al frente del gran y buen equipo de la Sexta Noticias, y me pregunta es, ¿te obligan a promocionar cada día el espacio de Jugones, donde el periodismo que allí se hace es opuesto al que tú haces?

Hola “Rockero”. En todos los programas anunciamos qué va a ver el espectador a continuación, en este caso, después del informativo va Jugones, sí. Y ellos preparan esas imágenes, nosotros lo llamamos cebo, que anuncian el tema que van a tratar en su programa.

SYLVILLA70: Helena, me gustaba tu trabajo en TVE y me gusta tu trabajo en La Sexta, pero pienso que luces mejor en televisión con el pelo corto. ¿Volverías algún día a él?

Hola Sylvilla. Mi pelo es mi eterno dilema. Aquel corte de pelo fue muy “rompedor” pero te puedo asegurar que nada práctico. Me exigía peinármelo todos los días. Con el pelo como lo llevo ahora puedo hacerme una coleta rápida y seguir con el info.

JUANJOSE_MAD: Una de las cosas que más admiro de ti, es la simpatía que muestras por televisión y cuando te hacen entrevistas. Por ello, te pregunto si te animarías a algún juego (guerra de agua, guerra de huevos, guerra de tartas...) con tus compañeros de La Sexta de Zapeando.

Hola JuanJosé. Ayer me lo pasé en grande en Zapeando. Agradezco el cariño de todo el equipo, de Frank Blanco, Quique Peinado, Llum Barrera, Anna Simón y Cristina Pedroche. Confieso que copresentar con Pedroche un infogativo era todo un reto!

JORGE: ¿Cual ha sido para ti la peor noticia que has tenido que decir? Eres muy buena presentadora!

Gracias Jorge!. Desgraciadamente no me puedo quedar con una única noticia mala porque, desgraciadamente, contamos demasiadas noticias malas todos los días. Siempre digo, lo cuento en mi libro, que los atentados, las muertes de gente por la sinrazón de unos terroristas, es lo más doloroso de contar.

JHON_ZARAGOZANO: Buenas tardes Helena. Mi duda es sobre el estilismo en La Sexta. Sabiendo que has llegado a lucir el pelo corto y recordando que has dado noticias de personas (hombres y mujeres) que se rapan el pelo por la lucha contra el cáncer (donando su su cabello para fabricar pelucas), ¿tú osarías hacerlo o el estilismo de La Sexta no te lo permitiría? Gracias por la atención.

Hola Jhon. No, no hay ninguna norma a seguir en el estilismo de La Sexta. Tenemos un equipo estupendo, Inma, Lora, Ana y Rosa, que nos eligen la ropa. Un equipo de maquillaje maravilloso que nos arreglan todos los días en tiempo récord y que nos miman. Pero nadie nos impone una imagen. ¿Raparme el pelo por una causa? Ahí creo que sí tendría que consultarlo.

OSCAR SOTELO SOTO: Quería saber si en alguna ocasión te has visto afectada emocionalmente por alguna noticia que hayas presentado. Gracias guapa. Un saludo.

Hola Óscar. Sí, ha habido muchas veces en las que he necesitado tragar saliva y seguir. Casi siempre intento guardarme mis emociones y “llorarlas” o procesarlas después en mi casa, en mi intimidad. Pero hubo una ocasión en la que no pude contener las lágrimas: estaba en la redacción y estaba escuchando la carta que la madre de Ruth y José Bretón escribió a sus hijos, muertos, asesinados por su padre. El dolor de esa madre era brutal. Y me afectó, sí.

JAVIER: ¿Habéis recibido presiones para informar o no hacerlo?¿Antes o después de la fusión con a3?

Hola Javier. Seguimos haciendo el mismo trabajo antes y después de la fusión.

JOSUE JOHAN: ¿cuál fue tu meta para llegar lejos o tu aspiració? Le ayudarías a otra persona si necesita algo como comida,etc... Por que España hay mucha gente que tiene sueño y solo pocos lo consiguen por enchufe . En cambio otros se van de España.

Hola Josue. Lo cuento en el libro: nunca tuve ninguna meta. Nunca me puse un objetivo laboral. Simplemente fui tomando decisiones, arriesgando y trabajando. Colaboro con muchas asociaciones, con todo aquel que me pide ayuda para echar una mano donde sea. En esta casa, en Atresmedia, la Fundación tiene programas de voluntariado a los que intento apuntarme siempre que puedo.

MIKEL MEDIAVILLA HERRERA: LAS NOTICIAS TE LAS ESCRIBEN O ESTAS DE ACUERDO CON LOS ATAQUES QUE HACEIS A PODEMOS Y A VENEZUELA SOLO POR QUERER SER INDEPENDIENTES DEL IMPERIO NORTEAMERICANO

Hola Mikel. Las noticias las escribo yo y las noticias que contamos sobre Podemos o sobre Venezuela son noticias, no ataques. Es curioso, porque te podría sentar con gente que opina que sólo beneficiamos a Podemos. Sería interesante escucharos.

ENRIQUE R: Hola Helena. ¿Cuál es tu libro favorito?

Hola Enrique. Es difícil escoger uno solo. Últimamente he leído “NO me dejes” de Maxim Huerta y “Maldito Karma” de David Safier.

ÁLEX: La última década, que es la primera de la vida de La Sexta, ha visto el estallido y el desarrollo de una de esas crisis económicas que se dan cada cierto tiempo. Esta es de especial magnitud por su internacionalización y porque ha conllevado una crisis general también en política y cultura. ¿Qué momento, en todos los "hitos" de las múltiples crisis abiertas, te ha impactado más al contarlo? A nivel nacional y a nivel internacional.

Hola Álex. Gracias por tu pregunta. Creo que la crisis política y el equilibrio de poderes que se estableció tras la guerra del 11S. Aquellos atentados y la posterior guerra de Afganistán y después Iraq cambiaron el mundo que conocíamos hasta entonces.

MIKEL: Hola Helena: A la hora de preparar un informativo ¿cual es la parte mas difícil de realizar? Gracias, enhorabuena y mucha suerte con La trastienda de un informativo.

Hola Mikel. La parte del directo es quizás la más complicada porque en esos 30/45 minutos todo puede pasar y no todo puede ser algo previsible. Me refiero a que la actualidad está cambiando y el informativo está pegado a eso que está ocurriendo. Da igual que sea una dimisión o un atentado o una catástrofe. Y hay que contarlo. Además, en televisión, dependemos de la tecnología y no siempre los “astros” están con nosotros. El satélite puede fallar, el directo puede no entrar y la conexión se puede caer. Esos elementos que no dependen de ti son los que más me tensan.

AURORA: Hola Helena! Enhorabuena por tu libro!! ¿Qué es para ti lo más mágico de la televisión? ¿Qué les dirías a los nuevos periodistas que quieren trabajar en este medio? Muchas gracias por tu respuesta!!! Saludos!!

Hola Aurora. Lo más mágico es poder contar lo que está pasando, cuando está pasando y si puede ser, desde el lugar en el que está ocurriendo. A los nuevos periodistas les diría que no se desanimen, que ese mensaje de “la profesión está fatal” lo hemos oído siempre. No hay que rendirse. Hay muchas historias que necesitan ser contadas.

DAVID ABAD: ¿Qué es más difícil contar algunas noticias o estar de promoción?

Jaaaaaa! Hola David. Bueno te he de confesar que esto de la promoción es bastante agotador ¡sí!. No paras en todo el día. Pero este libro me está dejando momentos y regalos maravillosos. Reencuentros con compañeros y el cariño de mucha gente que no conocía, así que merece la pena.

ALEJANDROND: Cómo afrontais desde la perspectiva periodística la repetición de elecciones en un periodo tan corto de tiempo? Cuál es vuestra manera de mostrar lo nuevo y no caer en lo repetitivo?

Hola Alejandro. Es todo un reto, porque los políticos no todos los días cuentan algo nuevo. Ni interesante. El reto es intentar contar lo que está ocurriendo y también lo que no ocurre. Los periodistas debemos “romper” el discurso que desde los partidos intentan imponer. Es nuestro trabajo. Contar lo que le interesa a la gente.

MARCOSDIAZ: Cómo consigues dedicar tantas horas a tu trabajo principal, el informativo, y sacas tiempo para el resto de actividades, como escribir un libro

Hola Marcos. Han sido meses de dormir poco y trabajar mucho. Pero ha merecido la pena. Creo que las mujeres, especialmente las que somos mamás, somos expertas en la “economía del tiempo”. Sabemos sacar esos ratos de donde no los hay.

ANDREA: Soy estudiante de periodismo y me encantaría saber cómo son los minutos antes de que empiece el informativo. ¿Cómo vives las 'últimas horas' en un directo?

Hola Andrea. Te recomiendo que leas el libro porque ahí lo cuento con mucho más detalle. Los minutos previos los dedicamos a chequear que la noticia de apertura está, ha llegado el vídeo montado. Que la última declaración que se ha producido hace, 10 ó 5 minutos, ya la tenemos en envíos y se está recibiendo en el sistema. Y confirmar que los datos que tenemos sobre ésas primeras noticias no han variado, no ha habido cambios.

MERLÍ: Uno de los eternos debates periodísticos gira en torno a la supervivencia del papel con el uso de Internet como herramienta informativa. En menor grado, la televisión también se está viendo afectada por la facilidad de acceso y rapidez que permite la Red a una ingente cantidad de contenidos actualizados en todo momento. ¿Cree que, con el tiempo, la televisión como medio de información puede correr el mismo peligro que el papel?

Hola Merlí. Sinceramente creo que al Papel todavía le queda mucha vida. No está en vías de extinción. Existen nuevas formas de consumo, cierto, pero que siguen conviviendo con las tradicionales. En televisión ocurrirá lo mismo. Habrá mucha más tele a demanda: el espectador elaborará sus propias “parrillas”. Verá aquello que quiere cuando quiera. Pero eso no supondrá la muerte de la televisión analógica. Habrá contenidos, de hecho ya los hay, que sólo se producirán y emitirán para un soporte y otros que se podrán consumir en ambos.

LUCAS: ¿Has pasado algún momento embarazoso en directo? Gracias

Hola Lucas. Después de 20 años en televisión alguno he vivido, sí. Jaaaaa! Esas “pilladas” están en la web. Hoy me lo recordaban en twitter. Comiendo un bocadillo de jamón durante una publicidad durante un especial elecciones en la calle, en País Vasco. Llevábamos muchas horas en directo, el recuento electoral se alargaba y producción nos trajo comida para que pícaramos entre corte de publicidad y corte. Y ahí estaba yo, muerta de hambre a segundos de entrar, intentando que el jamón y el pan no se me hicieran “bola”. O un “arrollamiento” en directo por una “marea” humana mientras estaba hablando. Momentos embarazosos de los que hay que intentar salir airosa de la mejor forma.