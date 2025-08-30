'Las guerreras Kpop', la película de la que se habla en todo el mundo: su tema 'Golden' encabeza las listas de éxitos de EEUU

Los detalles Sus tres protagonistas son las nuevas heroínas, que nos enseñan que el poder de la verdadera amistad vence a cualquier demonio y nos invitan a abrazar nuestras diferencias.

Son pocos los que no han escuchado 'Golden', un tema que arrasa en la lista de éxitos de EEUU. Además, la película de esa banda, 'Las guerreras Kpop', ya es la más vista de la historia de Netflix.

Mientras, los bailes se viralizan en redes sociales, los cantantes luchan por llegar a la nota y sus fans se transforman en ellas con ayuda del maquillaje y las pelucas. Hay quienes incluso se atreven a imitar sus videoclips en TikTok, y enloquecen en las salas de cine convertidas en auténticos karaokes.

Sin embargo, estas tres chicas, superestrellas y guerreras, tienen un objetivo que va mucho más allá de llenar estadios, y es proteger a sus fans de una banda de chicos decididos a robar mentes, lo que desencadenará una gran batalla.

'Las guerreras Kpop' son las nuevas heroínas, que nos enseñan que el poder de la verdadera amistad vence a cualquier demonio, ayudan a abrazar nuestras diferencias y dan fuerza para enfrentarse a los miedos más profundos.