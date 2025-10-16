Ahora

En la revista 'People'

¿De qué murió Diane Keaton? Su familia revela la causa de su muerte

La actriz fetiche de Woody Allen falleció a los 79 años y su familia optó por pedir "privacidad" para sobrellevar ese momento, sin indicar las causas de su muerte. Ahora, días después, ya lo han desvelado.

El 11 de octubre, la familia de Diane Keaton confirmaba la muerte de la que fuera actriz fetiche de Woody Allen, uno de los rostros más ilustres de Hollywood, a los 79 años. Ahora, unos días después, han revelado, en exclusiva a la misma revista a través de la que informaron de su fallecimiento, las causas de su muerte, que para muchos ha sido algo "inesperado". En un comunicado emitido a la revista 'People', la familia de Keaton ha señalado que la actriz falleció a causa de una neumonía.

Una fuente a la que ha tenido acceso la revista ha asegurado que la salud de la actriz se deterioró repentinamente, lo que hizo que fuera una situación "desgarradora" para todos sus seres queridos. Su muerte fue, en sus palabras, muy "inesperada", "especialmente para alguien con tanta fuerza y espíritu". Según esta misma fuente, cuya identidad 'People' no ha querido revelar, "en sus últimos meses estuvo rodeada únicamente por su familia más cercana", ya que prefirió optar por mantener su privacidad. "Ni siquiera sus amigos de toda la vida estaban completamente al tanto de lo que estaba sucediendo", señala.

"[Diane] amaba a sus animales y apoyaba firmemente a las personas sin hogar", ha indicado la familia en su comunicado, animando a todo aquel que quiera hacer "cualquier donación en su memoria" a que lo haga en algún banco de alimentos local o en algún refugio de animales. "Sería un homenaje maravilloso y muy apreciado".

Cuando la familia de Keaton anunció la muerte de la actriz pidió "privacidad" para sobrellevar ese "momento de gran tristeza"; en este contexto, no se dieron a conocer las causas de su muerte. Keaton fue uno de los grandes iconos del cine en los años setenta, llegando a conseguir un Premio Oscar a Mejor Actriz por su interpretación en 'Annie Hall', de Woody Allen, papel que le valió también un BAFTA y un Globo de Oro.

