Pasan los años y el rollo que tiene 'You give love a bad name' es permanente. Y para permanente, la de los Bon Jovi. 40 años llevamos bailando al son de esta banda de Nueva Jersey que nació del deseo de su vocalista, John Francis Bongiovi (ese es su nombre original, el que adaptó a Jon Bon Jovi como nombre artístico), de ser una estrella del rock desde que vio en directo a Bruce Springsteen.

Por lo visto su madre deseaba tener un hijo artista, pero no fue hasta que no vio al 'Boss' (ambos son de la zona) no se decidió. Entonces comenzó a cantar versiones suyas en bares locales hasta que una noche entró Springsteen en uno de ellos y se puso a cantar a dúo. Aquella noche le cambió la vida y comenzó entre ellos una amistad que todavía perdura.

Siendo ya una banda con Alec John Such, Tico Torres y Richie Sambora, fueron teloneros de ZZTop y de Scorpions por Alemania, donde cuentan que los heavis que iban a ver a los Scorpions no les recibieron muy bien. Y entonces llegó su debut en el 84 con 'Runway', un tema que todavía hoy se mantiene como himno indiscutible.

En lo personal, Jon Bon Jovi cumplió el sueño de ser una estrella de la música y casi del cine. Ha participado en varias series y películas como 'Cadena de favores' en el año 2000 o la comedia romántica 'Mujeres bajo la luna' en 1995.

Justo en el año 2000 engancharon a un a nueva generación gracias a 'It's my life' ese tema que se convirtió en un clásico inmediato y que revitalizó a la banda. Y hasta hoy, entre medias polémicas por la marcha de Richie Sambora, adicciones de por medio, una operación que casi deja sin voz a su cantante en 2022 y ahora un documental con la historia de una banda que, como el rock, se resiste a morir.