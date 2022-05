Ganador de Eurovisión 2022: resultado del primer puesto y ránking

Los resultados de Eurovisión 2022 se acercan a los pronósticos de todas las encuestas. El televoto ha convertido a Ucrania en la gran vencedora de la noche. Además, el resultado de Chanel Terrero es de los mejores de los últimos años, dejando a España en 3º puesto. El mejor resultado desde 1995, cuando quedamos en 2º lugar, asimismo no quedábamos terceros desde 1984.

Ranking de los ganadores Eurovisión 2022

1º. Ucrania: 631 puntos

2º. Reino Unido: 466 puntos

3º. España: 459 puntos

4º. Suecia: 438 puntos

5º Serbia: 312 puntos

Puntuación de Eurovisión 2022

República Checa 38 puntos: We Are Domi canta 'Lights Off'

Rumanía 65 puntos: WRS canta 'Llámame'

Portugal 207 puntos: Maro canta 'Saudade, saudade'

Finlandia 38 puntos: The Rasmus canta 'Jezebel'

Suiza 78 puntos: Marius Bear canta 'Boys Do Cry',

Francia 17 puntos: Alvan & Ahez cantan 'Fulenn'

Noruega 182 puntos: Subwoolfer canta 'Give that wolf a banana'

Armenia 61 puntos: Rosa Linn canta 'Snap'

Italia 268 puntos:Blanco y Mahmood cantan 'Brividi'

España 459 puntos: Chanel canta 'SloMo'

Países Bajos 171 puntos: S10 canta 'De Diepte'

Ucrania 631 puntos: Kalush Orchestra canta 'Stefania'

Alemania 6 puntos: Malik Harris canta 'Rockstars'

Lituania 128 puntos: Monika Liu canta 'Sentimentai'

Azerbaiyán 106 puntos: Nadir Rustamli canta 'Fade To Black'

Bélgica 64 puntos: Jérémie Makiese canta 'Miss you'

Grecia 215 puntos: Amanda Tenfjord canta 'Die Together'

Islandia 20 puntos: Systur canta 'Með Hækkandi Sól'

Moldavia 253 puntos: Zdob şi Zdub & Frații Advahov cantan 'Trenulețul'

Suecia 438 puntos: Cornelia Jakobs canta 'Hold Me Closer'

Australia 125 puntos: Sheldon Riley canta 'Not The Same'

Reino Unido 466 puntos: Sam Ryder canta 'Space Man'

Polonia 151 puntos: Krystian Ochman canta 'River'

Serbia 312 puntos: Konstrakta canta 'In Corpore Sano'

Estonia 141 puntos: Stefan canta 'Hope'

Se cumplen los pronósticos

La representante de España en el Festival de Eurovisión 2022, Chanel Terrero, tenía el 17% de las posibilidades de ganar el certamen europeo en la final en la ciudad de Turín (Italia).

Según la información de Sportium, Chanel tenía asegurada su presencia entre los cinco primeros puestos del certamen y, en estos momentos. En este sentido, los expertos de la plataforma de apuestas rebajan las expectativas de la candidatura española y la sitúaban en la quinta posición del ranking. En este caso, Ucrania era la ganadora con una cuota de 1.40, seguida de Reino Unido (6.55), Suecia (8.00), Italia (10.00) y España (15.00).