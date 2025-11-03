Comienza la Fiesta del Cine 2025 del 3 al 6 de noviembre (con entradas a 3,50 €)

¿Cuándo? A partir de hoy vuelve la 'Fiesta del Cine', la gran promoción del sector para llenar las salas de toda España durante cuatro días con entradas a precio reducido con un formato muy sencillo: sin acreditación previa.

El calendario cinematográfico español vuelve a tener una cita marcada en rojo: la segunda Fiesta del Cine de 2025. Durante cuatro días, el público podrá disfrutar de todas las películas en cartelera a un precio muy reducido en los cines adheridos a la iniciativa.

Un evento que, edición tras edición, reafirma el atractivo de ver cine en pantalla grande y convierte las salas en auténticos puntos de encuentro para los amantes del séptimo arte.

La Fiesta del Cine, una iniciativa consolidada

La Fiesta del Cine es una campaña conjunta impulsada por la Federación de Cines de España (FECE), la Federación de Distribuidores Cinematográficos (FEDICINE) y el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), dependiente del Ministerio de Cultura.

Desde su creación en 2009, ha permitido que millones de espectadores vuelvan a las salas de cine gracias a un precio asequible. En esta edición, el precio de las entradas volverá a ser de 3,50 euros por sesión, una cifra simbólica que pretende animar a los espectadores a redescubrir la experiencia colectiva del cine.

Cuando será la Fiesta del Cine 2025 y qué cines participarán

Del 3 al 6 de noviembre de 2025 se celebrará la segunda edición del año en toda España, una cita que llega tras el éxito de la convocatoria de primavera. Para consultar la cartelera y los cines participantes, la organización recomienda acceder al buscador oficial de salas adheridas.

La oferta será amplia y variada, con títulos para todos los públicos, desde los grandes estrenos comerciales hasta películas que recientemente han pasado por el Festival de San Sebastián, tanto en su Sección Oficial como en otros apartados del certamen.

Carolina Yuste y Eduard Fernández, nuevos embajadores de la Fiesta del Cine

Desde 2022, la organización de la Fiesta del Cine, en colaboración con la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, impulsa la figura del embajador o embajadora de la campaña. Se trata de intérpretes que representan su espíritu y contribuyen a reforzar la conexión entre la industria y el público.

En esta edición, los nuevos embajadores son los ganadores de los Premios Goya 2025: Carolina Yuste, reconocida como Mejor Actriz Protagonista por 'La Infiltrada', y Eduard Fernández, galardonado como Mejor Actor Protagonista por 'Marco'. Ambos toman el relevo de Malena Alterio y Pablo Berger, embajadores del año anterior.

Novedades en esta edición

Una de las principales novedades que se mantiene en esta edición es la eliminación del registro previo. Hasta hace poco, los espectadores debían acreditarse en la web oficial para poder acceder a las entradas. Sin embargo, la organización ha optado por una mecánica más sencilla: ya no es necesario realizar ningún trámite previo. Basta con comprar la entrada en taquilla o por internet en cualquiera de los cines adheridos.

Segunda edición de la Fiesta del Cine 2025

La de noviembre será la segunda convocatoria del año, tras la celebrada en primavera, que dejó cifras muy positivas. Según datos de la Federación de Cines de España, la Fiesta del Cine de junio reunió 1.295.149 espectadores, el mejor resultado en una edición de primavera desde 2019 y un incremento del 52 % respecto a 2024.

Entre los títulos más vistos destacaron 'Lilo y Stitch', 'Misión Imposible: Sentencia Final' y 'Destino final: Lazos de sangre', confirmando la diversidad de propuestas que atraen tanto a familias como a aficionados habituales.