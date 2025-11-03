El escritor Gonzalo Celorio gana el Premio Cervantes 2025

Imagen de archivo (11/09/2025) del director de la Academia Mexicana de la Lengua, Gonzalo Celorio

El jurado del Premio de Literatura en Lengua Castellana 'Miguel de Cervantes' ha elegido al escritor mexicano como ganador del galardón más prestigioso de las letras en español.

El escritor mexicano Gonzalo Celorio ha sido galardonado con el Premio Cervantes 2025, el reconocimiento más prestigioso de las letras en español, según ha anunciado este lunes el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en la sede del Ministerio.

Con este premio, dotado con 125.000 euros, Celorio se suma a la lista de grandes autores que han marcado la literatura hispana, junto a 26 españoles y 24 latinoamericanos que lo recibieron antes que él. El año pasado, el galardón fue para Álvaro Pombo.

Celorio, nacido en Ciudad de México en 1948, ha construido una obra que el jurado ha definido como "una voz literaria de notable elegancia y hondura reflexiva", cultivada durante más de cinco décadas. Según Urtasun, su trabajo combina "lucidez crítica con una sensibilidad narrativa que explora los matices de la identidad, la educación sentimental y la pérdida", y ha contribuido "de manera profunda y sostenida" al enriquecimiento del idioma español.

A lo largo de su carrera, Celorio ha demostrado que la literatura puede ser al mismo tiempo profunda y cercana, capaz de tocar la memoria, la emoción y la reflexión. Con este premio, su nombre se suma a los grandes de la lengua española y su obra sigue siendo un faro para lectores y escritores de todo el mundo.

Noticia en ampliación

