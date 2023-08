Fórmula V, King África, Georgie Dann, Shakira, Chayanne, Ricky Martin o Sonia y Selena han sido auténticos fenómenos musicales del verano. Décadas atrás, cada junio, esperábamos con ansias que la radio o los recopilatorios nos presentasen esos himnos que nos iban a acompañar en los próximos meses.

Con el auge de Internet, este fenómeno ha cambiado: ahora son las plataformas de streaming y las redes las que marcan la tendencia. "Si subimos videos a una red social como TikTok con una canción, la estamos lanzando a una audiencia mundial de miles de millones de personas", nos explica Mike Platinas, DJ y productor de los famosos recopilatorios Max Mix.

Las redes sociales se han convertido en generadoras de tendencias y, medios como la radio, ahora acuden a ellas a ver qué quiere escuchar la audiencia "nos encontramos con que recuperan incluso canciones antiguas como Begin de Manneskin", explica Rocío Sanz, locutora de Europa FM.

Si algo tiene en común el repertorio veraniego parece que es que son letras fáciles. "El mensaje no es muy profundo", bromea Rocío, "y por supuesto en español, que el inglés no es nuestro fuerte", para que las podamos cantar. Mike Platinas añade que recogen la temática del verano: "Playa, noche, fiesta... bailar". También apunta a uno de sus grandes superpoderes: "Se te incrusta en la cabeza, se te mete en el subconsciente de manera que acabas cantándola y no sabes muy bien por qué y al final genera una bonita red de recuerdos que es nuestro imaginario colectivo".

Aunque la canción del verano, como tal, podría tener los días contados. "Ya no son tan estacionales, ahora Vicco saca Nochentera en noviembre y puede ser la canción del invierno, la primavera, el verano...". Además, con la entrada por todo lo alto de la música latina y el reggaeton parece que nos agarramos como a un clavo ardiendo a ese sonido veraniego desde cualquier estación "puede que busquemos en esos ritmos más latinos un verano eterno también desde el invierno y que esa sea la clave de por qué han batido récords en los últimos años", explica Rocío.

La lista de éxitos es tan extensa como variada, por lo que hemos salido a la calle y hemos recogido en la playlist que acompaña a estas líneas cómo suenan nuestros veranos.