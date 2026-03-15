La evolución de los Premios Oscar, del Hollywood clásico al fenómeno global

De una cena privada en Los Ángeles a un fenómeno mundial seguido por millones de espectadores en el mundo, estos premios transformaron para siempre la historia del cine.

Los Premios Oscar son, sin duda, el reconocimiento cinematográfico más importante (al menos para el mundo occidental), un símbolo de excelencia que marca la historia del cine desde hace casi un siglo.

Su origen se vincula al nacimiento de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en el auge de Hollywood, cuando la industria buscaba reforzar su prestigio. Con el tiempo, la gala pasó de banquetes privados a espectáculo televisivo global, amplió categorías y ganó proyección, hasta convertirse en un fenómeno cultural global.

En este artículo repasamos el origen de los Premios Oscar: su historia, su evolución y cómo este galardón cinematográfico alcanzó una influencia sin precedentes.

Los orígenes de los Premios Oscar

La idea de otorgar premios al cine surgió poco después de la fundación de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS) en 1927, con el propósito de mejorar la imagen pública de Hollywood y reconocer logros destacados en el séptimo arte.

La primera ceremonia de los Oscar se celebró el 16 de mayo de 1929 en el Blossom Room del Hotel Hollywood Roosevelt en Los Ángeles, en un banquete íntimo al que asistieron alrededor de 270 invitados. En aquella noche pionera se entregaron 15 estatuillas, y los ganadores ya se conocían con antelación.

De banquetes a teatros… y la llegada de la televisión

Durante los primeros años, la entrega de premios se realizaba en entornos sociales: banquetes en hoteles como el Roosevelt, Ambassador o Biltmore, donde discursos extensos acompañaban la entrega de premios. Con el crecimiento de la industria y la audiencia, la ceremonia se trasladó en los años 40 a teatros más amplios y adecuados para públicos numerosos.

La televisión transformó radicalmente la proyección de los Oscar. En 1953, la ceremonia fue transmitida por primera vez por NBC, llevando el glamour de Hollywood a millones de hogares. Más tarde, la cadena ABC se convertiría en su hogar televisivo dominante desde 1976 hasta al menos 2028, consolidando la gala como un fenómeno audiovisual global.

El sistema de votación y los sobres cerrados

Las primeras ceremonias eran muy distintas en términos de procedimiento: los nombres de los ganadores se conocían antes del evento y, durante años, los periódicos publicaban los resultados horas antes de que comenzara la gala.

Esta práctica terminó cuando, tras una filtración de Los Angeles Times, la Academia introdujo en 1941 el sistema de sobres sellados para mantener el suspense hasta el momento de la entrega.

El crecimiento de categorías y premios especiales en los Premios Oscar

Desde sus primeras ediciones, con un número reducido de galardones, los Premios Oscar fueron ampliando progresivamente sus categorías para reflejar la creciente complejidad de la industria cinematográfica y dar visibilidad a nuevas disciplinas artísticas y técnicas.

Algunos momentos clave en esta expansión fueron:

1936: incorporación de los premios a Mejor Actor de Reparto y Mejor Actriz de Reparto.

Décadas posteriores: llegada de apartados técnicos como efectos especiales, sonido y montaje.

1956: consolidación de la categoría dedicada al documental.

2002: creación del premio a Mejor Película de Animación, impulsado por el auge del cine animado.

Paralelamente, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas introdujo galardones honoríficos y especiales destinados a reconocer trayectorias excepcionales y contribuciones relevantes fuera de la competición anual, como el Premio Irving G. Thalberg o el Premio Jean Hersholt Humanitario. Estos reconocimientos reforzaron la dimensión histórica y cultural de la gala más allá de la ceremonia principal.

Internacionalización y reconocimiento global

Durante sus primeras décadas, los Premios Oscar se centraron casi exclusivamente en la producción estadounidense, pero esa mirada comenzó a ampliarse a mediados del siglo XX. El gran punto de inflexión llegó en los años cincuenta con la creación de la categoría "Mejor Película Internacional" (conocida como "Mejor Película de Habla No Inglesa" hasta 2020), concebida para reconocer producciones rodadas fuera del ámbito angloparlante. Desde entonces, este galardón ha sido decisivo para visibilizar cinematografías de todo el mundo y reforzar la proyección global de la ceremonia.

Gracias a esta apertura, obras tan celebradas como "La vida es bella" (Italia, 1999), "El secreto de sus ojos" (Argentina, 2010) o "Parásitos" (Corea del Sur, 2020) lograron alzarse con la estatuilla. En el caso de esta última, además, su triunfo marcó un hito histórico al convertirse también en la primera producción no hablada en inglés en ganar el Oscar a Mejor Película.

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