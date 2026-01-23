¿Dónde ver 'Los pecadores', la película con más nominaciones de los Premios Oscar de la historia?

Akua Gyamfi y Delroy Lindo en una proyección especial de 'Los pecadores' en el hotel Soho de Londres, en noviembre de 2025

'Sinners' ('Los pecadores', en España) hizo historia en la lectura de nominaciones de los Oscar, batiendo el récord absoluto: está nominada en un total de 16 categorías.

Hace una década, 'La La Land' igualaba los récords de 'Titanic' y 'Eva al desnudo' recibiendo 14 nominaciones en los Premios Oscar. Ahora, diez años después, 'Los pecadores', de Ryan Coogler, no sólo ha igualado este récord sino que lo ha batido, sumando dos. Es, sin duda, una de las películas del año: en los Premios Actor (SAG Awards) sumó cinco nominaciones; en los Globos de Oro, también obtuvo muchas nominaciones, concretamente siete (mejor película dramática, mejor dirección, mejor actor, mejor guion, mejor banda sonora, mejor canción original y mejor logro en taquilla), aunque sólo Ludwig Göransson pudo levantar la estatuilla, por su banda sonora.

Con sus 16 nominaciones en los Oscar de 2026, 'Los pecadores', protagonizada por un Michael B. Jordan que interpreta a dos gemelos, Smoke y Stack, se traslada a los años 30 en Missisipi. Allí, los hermanos regresan para tratar de dejar atrás sus problemas pero se encuentran con que les espera algo peor allí. Entre vampiros y segregación racial se desarrolla la que está siendo una de las películas con más nominaciones y galardones del año.

¿Pero se puede ver en España? En los cines españoles, el largometraje de Coogler se estrenó el pasado mes de abril, pero en la actualidad hay diferentes plataformas de 'streaming' donde se puede ver. En concreto, 'Los pecadores' puede verse en:

HBO Max

Movistar+

Además, en otras plataformas también se puede alquilar, por precios que oscilan los 3,99 euros y los 4,99 euros. Las que ofrecen 'Los pecadores' en su cartelera en alquiler son Amazon Prime Video, Google Play o Apple TV.

