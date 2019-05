Eurovisión 2019: Estos son los favoritos de la semifinal

La esperada primera semifinal de Eurovisión 2019 comienza este martes 14 de mayo. En la 'Eurovisión Village' de Tel Aviv, Israel, ya está todo a punto para acoger la gala que enfrenta a los representantes de 17 países en el festival de música en directo más importante del mundo.

La segunda semifinal se celebrará el próximo 16 de mayo y la gran final será el día 18. TVE emitirá las dos semifinales en La 2 a las 21:00 horas y la gran final en La 1 a la misma hora. La señal de la retransmisión la proporciona la cadena israelí KAN, organizadora del evento.

En esta edición participarán un total de 41 países, dos menos que en el festival de Lisboa 2018. Bulgaria no acudirá tras haber alegado motivos económicos y Ucrania ha rechazado la invitación tras una polémica surgida entre la cantante y el país.

Los representantes que se enfrentarán en la primera semifinal son: Eslovenia, Bielorrusia, República Checa, Montenegro, Chipre, Serbia, Finlandia, Polonia, Hungría, Estonia, Portugal, San Marino, Islandia, Georgia, Australia, Bélgica y Grecia. Aquí puedes consultar quiénes son y escuchar sus temas:

Chipre

Chipre es una de las favoritas para alzarse con la victoria del festival. Este año, su representante es la diva del Mediterráneo: Tamta. Con sus 38 años, es la primera vez que debuta en Eurovisión, aunque su nombre es reconocido al haberse presentado en otra ocasión para representar a Grecia en el mismo certamen. Con su canción 'Replay' y una impresionante puesta en escena está dispuesta a conquistar la gloria del festival.

En 2004, con 23 años, participó en el 'show talent' musical griego 'Super Idol', donde quedó en segunda posición. Desde entonces ha cosechado éxitos tanto en Grecia, Chipre y Georgia. Ha sido miembro del jurado en algunos programas musicales de televisión como 'The X Factor', tanto en Georgia como en Grecia. Su carrera ya acumula cuatro álbumes publicados.

Montenegro

El sexteto D-Moll será el encargado para representar a Montenegro con su canción 'Heaven', compuesta por Dejan Bozovic y Aleksanda Milicic. Los integrantes consiguieron imponerse tras superar varias rondas contra las otras cuatro opciones nacionales. El país solo ha conseguido llegar en dos ocasiones a la gran final: en 2014 y 2015.

Finlandia

Los finlandeses no han dudado al elegir al DJ Darude y a Sebastian Rejman con su tema 'Look Away'. Para esta edición, el país nórdico ha apostado por la música electrónica. El famoso DJ ha prometido que convertirá en una fiesta su actuación en Eurovisión. El artista ha conseguido llenar las discotecas y los festivales de todo el mundo, habrá que esperar a ver si consigue el mismo éxito en la semifinal del festival.

Polonia

La banda de folk Tulia representará a Polonia en Eurovisión 2019 con un tema bilingüe en inglés y polaco que combina el folclore tradicional del país, la música coral y elementos de electrónica. La puesta en escena contará con un vestuario de época y cantarán 'Fire of Love (Pali Sie).

Eslovenia

Un dúo de música alternativa dará vida al escenario cuando le llegue el turno a Eslovenia. La pareja, formada por Zala Kralj y Gašper Šantl, representará a su país en Tel Aviv con el tema 'Sebi', que mezcla un estilo indie con sonidos de sintetizador y guitarra eléctrica.

República Checa

La República Checa saldrá al ruedo con el trío juvenil Lake Malawi y su canción 'Friend of a friend'. La banda está formada por: Albert Černý (vocalista, guitarrista y teclista), Jeroným Šubrt (bajista) y Antonín Hrabal (batería). Con un circulo de fans sólido y una letra escrita en inglés quieren arrasar en la gala.

Hungría

Hungría repite con el cantante Joci Pápai como representante. Interpretará una balada en húngaro compuesta por él mismo junto a Ferenc Molnár Caramel sobre la relación con su padre. Joci Pápai ya luchó por darle la victoria a su país en 2017 con el tema 'Origo', con el que se clasificó octavo.

Bielorrusia

La cantante Zena se impuso a sus nueve rivales de forma holgada. Con su tema 'I like it', la concursante más joven de la edición intentará cosechar los éxitos que nunca ha tenido Bielorrusia. El nombre de la artista está inspirado en 'Xena, la princesa guerrera'. Veremos si esta guerrera se alza con el triunfo en esta edición.

Serbia

Es la tercera vez que la artista Nevena Božovic se sube al escenario en el certamen. Esta vez el tema que ha elegido se llama 'Kruna', que significa 'corona'. La cantante ya debutó siendo una niña en Eurovisión Junior. Ahora, con 24 años, vuelve a cumplir su sueño y no dejará pasar la oportunidad que su país le ha dado para conseguir la gloria internacional.

Belgica

Eliot Vassamillet representa a Bélgica en la 64ª edición del festival. Con apenas 18 años, el cantante se hizo conocido por su participación en el programa nacional 'The Voice Belgique'. La canción 'Wake Up' pone de manifesto la sensibilidad y la fuerza del artista.

Georgia

El tema de Georgia, 'Sul Tsin Iare', está compuesto en el idioma nacional y será interpretado por Oto Nemsadze con un acompañamiento de instrumentos de percusión y un coro masculino. Después de perder en las semifinales durante dos años seguidos, ahora confía en que 2019 será el año para llegar a la gran final de Tel Aviv.

Australia

Kate Miller-Heidke representa al país oceánico con su tema 'Zero Gravity'. La cantante deslumbrará al público con un enorme vestido plateado y luces de colores. Se prevé que durante la actuación habrá una acróbata realizando movimientos impresionantes al son de la canción. Es la primera ocasión en la que Australia celebra una preselección desde que comenzó a participar en el festival en 2015.

Su carrera siempre ha estado ligada a la música clásica: ha colaborado con varias orquestas sinfónicas y participado en diversas óperas. Se lanzó a la interpretación en 2015 con la miniserie musical 'The Divorce', donde también ha mezclado los estilos de pop y folk.

Islandia

Islandia es otro de los grandes favoritos de esta semifinal. El grupo Hatari mezcla el punk, la electrónica y la música industrial en su tema 'Hatrid mun sigra' ('El odio prevalecerá'), con una puesta en escena y un vestuario oscuro y siniestro. La letra es un alegato pesimista y nihilista de la sociedad actual.

Este año, el país nórdico ha querido romper con la estela que llevaba siguiendo. Su nueva propuesta, con un estilo satánico y oscuro, es totalmente diferente de la canción sentimental que llevó a la edición de Lisboa 2018 Ari Olafsson, 'Our Choice'.

Estonia

El representante de Estonia es Victor Crone. El artista ha sido elegido tras arrasar en el Eesti Laul 2019 con su tema ' Storm'. Se trata de un himno pop electrónico de estribillo pegadizo y con un estilo similar al del reconocido DJ Avicii.

Portugal

Conan Osiris propone una pieza transgresora que mezcla el fado, sonidos orientales y electrónica en su tema 'Telemóvies'. El artista vestirá una indumentaria blanca con flecos que sorprenderá a los espectadores y ofrecerá una estilosa coreografía similar a los movimientos de un ave.

Grecia

El país heleno es el tercer favorito de la primera semifinal. La cadena griega ERT ha elegido a Katerine Duska y su tema 'Better Love' para arrasar en el festival. Algunos comparan a la artista con Amy Winehouse por su potencia y voz rasgada.

Katerine Duska, nacida en Canadá, es una reconocida cantante y compositora en Atenas, donde reside. En 2016 saltó a la fama con su álbum 'Embodiment', que consiguió un alto reconocimiento en el país. Otros de los éxitos de la artista son 'One in a Million', 'Fire Away' y su versión del tema de los Arctic Monkeys 'Do I Wanna Know'.

San Marino

Es la décima vez que el país participa en el certamen. En esta ocasión ha apostado por el cantante de origen turco, Serhat. Su canción se titula 'Say na, na, na' y, aunque ya representó a San Marino en 2016 sin éxito, ahora vuelve con más ganas que nunca.

Grandes favoritos en las casas de apuestas para la gran final

Tras los primeros ensayos en el escenario de la Eurovision Village de Tel Aviv, las casas de apuestas ya han comenzado a mostrar las predicciones de los resultados. Si repasamos la lista que ofrecen algunos servicios de apuestas como Oddchecker, comprobamos que la cabeza de la lista la ocupa el holandés Duncan Laurence, representante de Países Bajos con su tema 'Arcade'.

En la segunda posición se encuentra el ruso Sergey Lázarev. Tras quedar tercero en la edición de Eurovisión 2016, vuelve con la balada 'Scream' para ganarse al público. En tercer lugar se acaba de posicionar el cantante de Azerbaiyán, Chingiz Mustafayev, quien ha sorprendido en los ensayos.

Aunque tras el primer ensayo oficial el representante español ha subido algunos escalones en las predicciones, ocupa la posición número 15. Según algunos portales, hay menos del 1% de posibilidades de que Miki, con su tema 'La Venda', gane el festival.

Los cinco países que más reproducciones acumulan en Internet tras los primeros ensayos son: Chipre, Polonia, Grecia y Países Bajos. No es un dato representativo para predecir los resultados del festival pero, sin duda, nos acerca a conocer cuales son los gustos de los internautas.