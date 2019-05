La reivindicación de Miki Núñez, representante de España en Eurovisión: "No hacen falta más vendas, hay mucha gente que no ve que todo está cambiando"

Miki Núñez ha estado con Bea Jarrín, reportera de Arusitys, horas antes de poner rumbo a Tel Avid, donde se celebrará Eurovisión el próximo 18 de mayo.

El representante español ha explicado en la entrevista que lo último que ha hecho ha sido "pensar en todo lo que ha pasado": "Por la noche dejo el móvil, la tablet y todos los aparatos electrónicos y pensar en todo lo que he hecho hasta aquí, ahora con más motivo".

Además, haciendo alusión al título de su canción, 'La Venda', ha querido dejar claro que "no hace falta poner más vendas porque ya hay mucha gente que no quiere ver que las cosas están cambiando, que hay que quererse, que no hay solo un camino bueno y uno malo".

Para finalizar, ha hecho una confesión muy íntima que ha sorprendido a Bea Jarrín: "No soy nada rebelde. Cuando era pequeño le pedía permiso a mi madre hasta para ir al baño, ella me tenía que decir 'si te cagas, ve al baño'".

Publican el videoclip y la versión definitiva de 'La Venda', la canción que representará a España en Eurovisión