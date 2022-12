'As Bestas', de Rodrigo Sorogoyen, 'Modelo 77' de Alberto Rodríguez, 'Alcarràs', de Carla Simón y 'Cinco lobitos', de Alauda Ruiz de Azúa, son los títulos con más nominaciones a los Premios Goya 2023 de este año, según han desvelado en rueda de prensa las actrices Blanca Portillo y Nora Navas.

De hecho, Alcarràs (16 nominaciones), As bestas (17 nominaciones), Cinco lobitos (11 nominaciones), La maternal (tres nominaciones) y Modelo 77 (11 nominaciones) son los cinco títulos que pelearán por hacerse con El Goya a Mejor Película. La mayoría de ellas también se enfrentarán en la Mejor Dirección: Carla Simón (Alcarràs), Rodrigo Sorogoyen (As bestas), Pilar Palomero (La Maternal), Carlos Vermut (Mantícora) y Alberto Rodríguez (Modelo 77).

Tal y como se esperaba, 'Alcarràs' ha empezado a sonar con fuerza ya con los nominados a Mejor Actor Revelación, pues dos de sus protagonistas han formado parte de este listado, Albert Bosch y Jordi Pujol Dolcet. A estos finalistas - que este año son un total de cinco por cada categoría - se suman Mikel Bustamante por 'Cinco lobitos', Christian Checa por 'En los márgenes' y Tel Irrureta por 'La consagración de la primavera'.

Ana Otín (Alcarràs) Laura Galán (Cerdita), Luna Pamies (El agua), Valèria Sorolla (La consagración de la primavera) y Zoe Stein (Mantícora) han sido nombradas como finalistas a la categoría de Mejor Actriz Revelación. Marie Colomb (As bestas), Carmen Machi (Cerdita), Susi Sánchez (Cinco Lobitos), Penélope Cruz (En los márgenes) y Ángela Cervantes (La Maternal) lo han hecho en Mejor Actriz de Reparto.

Mientras tanto, As Bestar ha hecho doblete en los nominados a Mejor Actor de Reparto - Diego Anido (As bestas), Luis Zahera (As bestas), Ramón Barea (Cinco lobitos), Fernando Tejero (Modelo 77), Jesús Carroza (Modelo 77) - y ha sonado en las nominaciones a Mejor Actriz Protagonista, con Marina Foïs (As bestas), y Mejor Actor Protagonista, con Denis Ménochet (As bestas). Luis Tosar (En los márgenes), Nacho Sánchez (Mantícora), Javier Gutiérrez (Modelo 77), Miguel Herrán (Modelo 77) completan las nominaciones de esta categoría, así como Laia Costa (Cinco lobitos), Anna Castillo (Girasoles silvestres), Bárbara Lennie (Los renglones torcidos de Dios) y Vicky Luengo (Suro).

Todas ellas optan con hacerse con alguna estatuilla en la gala del próximo 11 de febrero, que correrá a cargo de Antonio de la Torre y Clara Lago desde el Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES de Sevilla. Será allí donde se desvelarán a cada uno de los finalistas de las 28 categorías que te desgranamos a continuación.

Lista completa de los nominados a los Goya 2023

Mejor Cortometraje de Animación:

Amanece la noche más larga

Amarradas

La prima Cosa

La primavera siempre vuelve

Loop

Dancing with Rosa

La gàbia

Maldita. A Love Song to Sarajevo

Memoria

Trazos del alma

Arquitectura emocional 1959

Chaval

Cuerdas

La entrega

Sorda

Mejor Cortometraje Documental:Mejor Cortometraje de Ficción:

Mejor Actor Revelación:

Albert Bosch (Alcarràs)

Jordi Pujol Dolcet (Alcarràs)

Mikel Bustamante (Cinco lobitos)

Christian Checa (En los márgenes)

Telmo Irureta (La consagración de la primavera)

Mejor Actriz Revelación:

Ana Otín (Alcarràs)

Laura Galán (Cerdita)

Luna Pamies (El agua)

Valèria Sorolla (La consagración de la primavera)

Zoe Stein (Mantícora)

Mejor Dirección de Producción:

Alcarràs

As bestas

Cerdita

Cinco lobitos

Modelo 77

Mejor Maquillaje y Peluquería:

As bestas

Cerdita

La piedad

Los renglones torcidos de Dios

Modelo 77

Mejor Diseño de Vestuario:

As bestas

Irati

La piedad

Los renglones torcidos de Dios

Modelo 77

Malnazidos

Mejor Canción Original:

En los márgenes, de Eduardo Cruz y Rozalén (En los márgenes)

Izena duena bada, de Aránzazu Calleja, Maite Arroitajauregi "Mursego" y Paul Urkijo Alijo (Irati)

Sintiéndolo mucho, de Joaquín Sabina y Leiva (Sintiéndolo mucho)

Un paraíso en el sur, de Paloma Peñarrubia Ruiz t Vanesa Benítez Zamora (La vida chipén)

Batalla, de Joseba Beristain (Unicorn Wars)

Mejor Dirección de Arte:

Alcarràs

As bestas

La piedad

Los renglones torcidos de Dios

Modelo 77

Mejores Efectos Especiales:

13 exorcismos

As bestas

Irati

Malnazidos

Modelo 77

Mejor Actor de Reparto:

Diego Anido (As bestas)

Luis Zahera (As bestas)

Ramón Barea (Cinco lobitos)

Fernando Tejero (Modelo 77)

Jesús Carroza (Modelo 77)

Mejor Actriz de Reparto:

Marie Colomb (As bestas)

Carmen Machi (Cerdita)

Susi Sánchez (Cinco Lobitos)

Penélope Cruz (En los márgenes)

Ángela Cervantes (La Maternal)

Mejor Montaje:

Alcarràs

As bestas

Cinco lobitos

Modelo 77

Un año, una noche

Mejor Sonido:

Alcarràs

As bestas

Cinco lobitos

Modelo 77

Un año, una noche

Mejor Guion Adaptado:

Carlota Pereda (Cerdita)

Paul Urkijo Alijo (Irati)

Guillem Clua y Oriol Paulo (Los renglones torcidos de Dios)

David Muñoz y Félix Viscarret (No miras a los ojos)

Fran Araújo, Isa Campo e Isaki Lacuesta (Un año, una noche)

Mejor Guion Original:

Arnau Vilaró y Carla Simón (Alcarràs)

Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen (As bestas)

Alauda Ruiz de Azúa (Cinco lobitos)

Carlos Vermut (Mantícora)

Alberto Rodríguez y Rafael Cobos (Modelo 77)

Mejor Película Iberoamericana: