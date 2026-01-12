Así funcionan las puntuaciones del COAC en 2026 (y no, no lo hacen como siempre)

En torno a las puntuaciones del COAC hay mucho secretismo, y lo sigue habiendo, aunque este año hay una importante novedad: las agrupaciones que pasen a la siguiente fase no se podrán permitir errores en preliminares.

Los verdaderos amantes del Carnaval de Cádiz saben cómo funciona el COAC, aunque incluso entre los seguidores, habrá quienes no sepan exactamente cómo ganan y pierden cada una de las agrupaciones que participan en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC).

No es de extrañar, porque en torno a las puntuaciones oficiales hay mucho secretismo, a lo que se suma la existencia de los conocidos como jurados no oficiales. Y este año, cambios. Todo esto hace que quizás sea algo más complicado de entender, pero lo cierto es que en términos generales, todo es bastante sencillo. Comencemos por el principio.

En 2026, son 124 las agrupaciones que participan en el COAC: 53 comparsas, 46 chirigotas, 18 coros y 7 cuartetos. Cada una tiene sus normas y sus repertorios y en función de ello varía la puntuación, aunque en términos generales, el jurado valora la letra, la música y la afinación de cada parte del repertorio (los popurrís, los cuplés, los tangos, los pasodobles, los estribillos...), además del tipo y una impresión general.

Cada vocal del jurado ofrece sus puntuaciones, y se suprimen la más alta y la más baja: la puntuación total es el resultado de las otras tres. A diario, el jurado va anotando sus puntuaciones, durante cada sesión y en secreto. Y el secretismo se mantiene durante toda la fase: hasta que finalice ésta no se hacen públicas las puntuaciones de las agrupaciones, únicamente de las que no pasan a la siguiente fase. Aquí llega uno de los grandes cambios del COAC: en 2026 el conocido como "arrastre de puntos" no se espera a los cuartos de final y comienza en la fase clasificatoria, por lo que para esta fase las agrupaciones no parten de cero, sino que sus puntuaciones obtenidas en cuartos se sumarán a las que hayan conseguido en la fase preliminar.

¿Quién puntúa a las agrupaciones en el COAC?

Los encargados de puntuar a cada una de las cuatro tipologías de agrupaciones del COAC son los integrantes del jurado oficial. En 2026, el presidente del jurado del COAC (en la categoría de adultos) es Manuel Guimerá, a quien acompañarán la secretaria, Esther Coto Rozano, y el asistente de palco, Juan Antonio León Madrid, y 10 vocales, encargados de ir ofreciendo a diario sus puntuaciones (más otros dos suplentes). Así se distribuyen los vocales en este Concurso del Carnaval de Cádiz:

Puntúan chirigotas y cuartetos...

María Trinidad Ramos Montero

María Rosario Moreno Pedrejón

Aida Rodríguez Agraso

Chrístian González Ruiz

Juan Antonio Bocuñano Llamas

La suplente será María Delgado Díaz

Puntúan comparsas y coros

Luisa Fernanda López Esteve

María del Carmen Cabrera Bernal

Juan Jiménez Almaraz

Jacobo Lucena Borrell

José María Barranco Cabrera

Francisco Peña Chacón es el suplente

Entre los miembros del jurado hay funcionarios públicos, jubilados, profesores de música, periodistas, trabajadores de limpieza... eso sí, todos de algún modo u otro ligados al Carnaval de Cádiz, por sus conocimientos musicales o por haber formado parte de alguna agrupación —también de las conocidas como chirigotas ilegales—.

Cuántas agrupaciones pasan de fase

De la fase preliminar a los cuartos de final sólo pasarán un máximo de 20 chirigotas, 20 comparsas, 10 coros y seis cuartetos mientras que a la semifinal lo harán un máximo de 32 agrupaciones en total: 10 chirigotas, 10 comparsas, siete coros y cinco cuartetos. A la fase final llegan un máximo de 16 agrupaciones —aunque no necesariamente lo hacen 16—, las que alcancen la puntuación mínima establecida por el jurado para cada tipo.

Todas las agrupaciones, salvo los cuartetos, están obligados a interpretar como mínimo un tango o pasodoble y un cuplé inéditos, mientras que los cuartetos tendrán que hacerlo con los dos cuplés. De las 16 (máximo) agrupaciones que alcancen la final saldrán los ganadores de la edición, que se reparten los premios de la siguiente manera:

Primer premio | 25.000 euros para coros | 21.450 euros para comparsas y chirigotas | 18.100 euros para cuartetos

Segundo premio | 22.300 euros para coros | 19.550 para comparsas y chirigotas | 17.100 euros para cuartetos

Tercer premio | 21.700 euros para coros | 18.950 euros para comparsas y chirigotas | 16.900 euros para cuartetos

Cuarto premio | 20.400 euros para coros | 18.350 euros para comparsas y chirigotas | 16.600 euros para cuartetos

Los otros jurados del COAC (y sus propias puntuaciones)

Así es como funcionan las puntuaciones oficiales, pero a lo largo del Concurso se pueden ver las puntuaciones de otros jurados, que son conocidos como 'los jurados alternativos' del Carnaval de Cádiz. Obviamente, al no ser oficiales, no son determinantes, pero sirven como termómetro para ir viendo cómo van situándose las agrupaciones en cada una de su tipología, porque en muchas ocasiones, sus puntuaciones coinciden (más o menos) con las oficiales.

Entre las más conocidas están las del diario Bahía de Cádiz, que llevan ofreciendo sus propias puntuaciones desde 2005. "Mantenemos la advertencia para neófitos y sucedáneos: este Jurado 'poco oficiá', jurado alternativo, no está subvencionado ni obsesionado con coincidir con tus gustos ni con los del jurado oficial", subrayan. No disimulan, dicen, y siguen sufriendo "salpullidos" [sic.] con "alegatos fachas disimulados (y no), los cuplés rancios, los pasodobles oportunistas y los popurrí que te hacen perder ocho minutos de vida".

El que se presenta como el "primer y auténtico jurado paralelo" del COAC es el del Diario de Cádiz, que tiene algo más de historia (funciona desde 1985, nada más y nada menos). Después de cada sesión, el periódico gaditano ofrece sus puntuaciones en función del criterio de su propio jurado, siguiendo "fielmente" lo que marca el reglamento del COAC en cada una de sus fases. Estos dos jurados alternativos son a los que recurriremos en laSexta.com para ofrecer el avance del concurso.

